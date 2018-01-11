Уткин: «Те позиции, которые Мутко сейчас временно оставил, он вернёт»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с временной приостановкой деятельности Виталия Мутко на посту главы РФС и назначение чиновника главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН:
«Виталий Мутко назначен давеча главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН - трудно даже представить себе аббревиатуру. Туса состоится через год в Петербурге.
Таким образом, у Мутко есть суперстатусная работа до 2019 года; это означает, что те позиции, которые он сейчас временно оставил, он вернет. Это доверие.
Но если разобраться, в этом назначении сосредоточен серьезный здравый смысл и глубокая ирония. Ведь чему мы можем научить мир туризма? Правильно: радостному пьяному туризму или туризму на допинге. Туризму с харизмой (слоган дарю)! А есть ли в таких вопросах лучший эксперт и организатор, чем Виталий Леонтьевич? Правильно: не сыскать. Так что это умное, тонкое, единственно верное назначение».
Это не он их вернёт, а они сами к нему по волшебству вернутся. Иначе никак не объяснить постоянное наличие этого лучезарного типа, не умеющего говорить ни на иностранном, ни даже на русском языке, на высоких постах. ))
Это не он их вернёт, а они сами к нему по волшебству вернутся. Иначе никак не объяснить постоянное наличие этого лучезарного типа, не умеющего говорить ни на иностранном, ни даже на русском языке, на высоких постах. ))