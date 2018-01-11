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Уткин: «Те позиции, которые Мутко сейчас временно оставил, он вернёт»

сегодня, 10:39

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с временной приостановкой деятельности Виталия Мутко на посту главы РФС и назначение чиновника главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН:

«Виталий Мутко назначен давеча главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН - трудно даже представить себе аббревиатуру. Туса состоится через год в Петербурге. 

Таким образом, у Мутко есть суперстатусная работа до 2019 года; это означает, что те позиции, которые он сейчас временно оставил, он вернет. Это доверие. 

Но если разобраться, в этом назначении сосредоточен серьезный здравый смысл и глубокая ирония. Ведь чему мы можем научить мир туризма? Правильно: радостному пьяному туризму или туризму на допинге. Туризму с харизмой (слоган дарю)! А есть ли в таких вопросах лучший эксперт и организатор, чем Виталий Леонтьевич? Правильно: не сыскать. Так что это умное, тонкое, единственно верное назначение».

Мутко. Декоративный уход

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:51
Жэ поднял, место потерял...Нанопремьер, Силуан и мудко скоро канут в лета
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:31
Кто бы в этом сомневался)))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:28
Писец туризму ))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:23
В этом никто не сомневался!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 11:21
Я вот нелюблю Мутко,но Уткина еще больше... Хотя нет,обоих на дух непереношу в равной степени...
galem72
galem72
сегодня в 10:52
"...которые он сейчас временно оставил, он вернет..."
Это не он их вернёт, а они сами к нему по волшебству вернутся. Иначе никак не объяснить постоянное наличие этого лучезарного типа, не умеющего говорить ни на иностранном, ни даже на русском языке, на высоких постах. ))
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 10:42
Насчет " пьяного туризма" кому, как не Уткину знать !
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