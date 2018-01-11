Уткин: «Те позиции, которые Мутко сейчас временно оставил, он вернёт»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с временной приостановкой деятельности Виталия Мутко на посту главы РФС и назначение чиновника главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН:

«Виталий Мутко назначен давеча главой оргкомитета по проведению 23-й Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН - трудно даже представить себе аббревиатуру. Туса состоится через год в Петербурге.

Таким образом, у Мутко есть суперстатусная работа до 2019 года; это означает, что те позиции, которые он сейчас временно оставил, он вернет. Это доверие.

Но если разобраться, в этом назначении сосредоточен серьезный здравый смысл и глубокая ирония. Ведь чему мы можем научить мир туризма? Правильно: радостному пьяному туризму или туризму на допинге. Туризму с харизмой (слоган дарю)! А есть ли в таких вопросах лучший эксперт и организатор, чем Виталий Леонтьевич? Правильно: не сыскать. Так что это умное, тонкое, единственно верное назначение».

Мутко. Декоративный уход