«Динамо» одержало победу над «Акроном»

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вчера, 18:31

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ .

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 80-й минуте Артур Галоян сравнял счёт. На 90-й минуте Эль Мехди Маухуб принёс победу «Динамо».

«Динамо» идёт на 3-м месте (56 очков), «Акрон» занимает 9-е место (35 очков).