Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» одержало победу над «Акроном»

вчера, 18:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 80-й минуте Артур Галоян сравнял счёт. На 90-й минуте Эль Мехди Маухуб принёс победу «Динамо».

«Динамо» идёт на 3-м месте (56 очков), «Акрон» занимает 9-е место (35 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ
Вчера, 16:09
«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов»
Вчера, 15:30
ПСЖ стал чемпионом, а «Марсель» вышел в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1
Вчера, 00:31 Фото
«Ницца» забила 6 безответных мячей «Бресту» и сыграет в квалификации ЛЧ
Вчера, 00:21
«Марсель» обыграл «Ренн» в результативном матче и финишировал на 2-м месте
Вчера, 00:14
«Монако» крупно проиграл «Лансу» и занял 3-е место в чемпионате Франции
Вчера, 00:07
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:55
Для меня ДИНАМО (последнее два сезона) клуб (кто на пару с Краснодаром) в последнем туре-решает кто станет чемпионом!))))
Gotlib
Gotlib
сегодня в 09:03, ред.
Кураньи, Вальбуэна были игроками мирового уровня, и если они не соответствовали чемпионским амбициям Динамо при Черчесе, то кого можно назвать из состава команды при Шварце? Грулёв, Лесовой, Захарян, а со скамейки запасных — Тюкавин? При всём уважении к Тюкавину, но он тогда даже в стартовый состав не попадал по причине юного возраста. А что касается Бердыя, то он всего лишь вскрыл бездарость Силкина и Черчеса. Только и всего.
Capral
Capral
вчера в 22:50
Hи Кураньи, ни Ворона, ни Семшов, ни тем более Ломич или Ферни- чемпионскими игроками не были, особенно, на фоне питерских Халка и Данни. И даже российская Барселона Силкина, золотой не была. Была только красивая блестящая обёртка, котоpую вскрыл Бердыев...
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:07, ред.
Великолепный состав был только у Черчеса, где были Кураньи, Кокорин: тандем КоКу, Вальбуэна,Джуджак,Жирков и т. д. А у Шварца даже близко не было таких игроков.
Ев17
Ев17 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 22:03
игрок хороший, но часто его кидают во все дыры, не успевает адаптироваться. игроку нужна стабильная всё-таки позиция
Capral
Capral
вчера в 21:50
Я уже всё сказал, и про шварца, и про личку, и как видишь не ошибся. А состав у шварца был великолепный, но это, если с головой подходить к работе, а если с другим местом -то будешь получать весёлые разгромы, что он и продолжает делать в ШОУ МЛС...)))
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:32, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:22
    У шварца был состав, как минимум за второе место. Но что можно требовать от недотренера, который отправил команду в первую лигу и позорно удрал...)))
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 21:16
      Capral
      Capral
      вчера в 21:05
      Лимон.

      Он дал бронзу, с составом, с которым надо было бороться за чемпионство!!! И кстати, не ты ли, больше всех требовал увольнения пузатого чеха?!)))
      Gotlib
      Gotlib ответ Ев17 (раскрыть)
      вчера в 21:01
      Кутицкий тоже не подарок, много косячит.
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 20:58
      Капрал
      Он дал бронзу. Какой же он шабашник?
      Карл Хайнц Руммениге
      Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:51
      Мне вообще начхать на Шварца.
      Capral
      Capral ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
      вчера в 20:39
      Шабашник -это ваш шварц, который даже в любительской лиге получает весёлые разгромы, и который отправил Герту в первую лигу и позорно смылся...
      Карл Хайнц Руммениге
      Карл Хайнц Руммениге ответ Dinamo (раскрыть)
      вчера в 20:14
      Согласен, Йоканович типичный шабашник, которого в первую очередь интересовал денежный вопрос. А результаты команды, стиль игры и т. д., это уже как бог даст.
      баск
      баск ответ Ев17 (раскрыть)
      вчера в 20:12
      Ага, да и вообще, без Касереса как-то сиротливо..))
      Capral
      Capral
      вчера в 20:08, ред.
      Ты пропускаешь важнейший момент: чеху накупили сильнейших игроков, и он с ними провалился, а у Славиши играть было некому, да ещё и в защите играли Фернандес, Марик и Саба с Дасой. Можно было играть с такими игроками? Вот поэтому, Славиша и выбрал такую игровую модель- долгий контроль мяча и больше думать об обороне.
      Ев17
      Ев17 ответ баск (раскрыть)
      вчера в 20:05
      насколько слаб Даса против Касереса, хорошо есть Кутицкий на все случаи жизни ))
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 19:59
      Надо же, ты всё следишь за ним. Наверно, единственный русскоязычный фанат немца :)

      Кстати, всё что я знаю про Шварца после Динамо, я знаю против своей воли, благодаря тебе :))

      А чех с сербом стоят друг друга, но у пивного бронза в одном балле от чемпионства, и тут не попишешь, как бы не хотелось. У голливудского какое-то девятое или десятое место, даже и не вспомнишь с ходу, с катастрофически бездарной игрой. Точнее не игрой.
      Но серба не виню, я сразу сказал, что это бизнесмен, судя по его биографии, он приехал сюда получить годовой ВВП Тувалу и со спокойной душой отчалить чилить на честно заработанные.
      Вопросы к рукам, которые в год столетия привезли этот мусор.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:23, ред.
      Это точно, вас нормально судили при недошварцмане, который уже вторую игру подряд сливает в песочном шоу МЛС))) Краснодарское убийство никто не забыл. А что касается бестолкового серба, то я уже увидел толкового пивного чеха, во всей красе...
      Dinamo
      Dinamo ответ Ев17 (раскрыть)
      вчера в 19:13
      Чтобы иметь авторитет перед судейским корпусом, нужно обладать калибром ЦСКА как минимум, чтобы можно было соперникам ноги отрывать, а через две минуты спокойно зарабатывать пенальти. Последний раз нас нормально судили в год столетия при бестолковом сербе. Но тогда, что называется, один не мог, другие не хотели.
      Простой пример: когда карасёв убил нас в матче со Спартаком в сезоне 21-22 (2:2), руки должны были из кожи вон вылезти, чтобы расстояние лысого от Динамо с тех пор и по сей день превышало размеры футбольного поля. Но этот "арбитр" продолжает назначаться на наши матчи с периодичностью примерно постоянно.
      zbyz37pefu4f
      zbyz37pefu4f ответ Dinamo (раскрыть)
      вчера в 19:07
        Ев17
        Ев17
        вчера в 19:00
        Умярова на днях удалили, а Хубулов на первой же минуте бил ещё сильнее туда же, и даже фола не было, странное судейство . Грязно Акрон играл всю игру, но удаление должно быть на первой минуте, спартач и то менее грубо на прямую красную наиграл
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 18:56
        У Динамо с характером всё нормально после смены тренера. Это не Спартак плюшевый.
        Ну и видно как команде не хватает ЦФ.
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 18:55
        «Динамо» борется за третью строчку. Следующий ход за ЦСКА...
        derrik2000
        derrik2000 ответ frmftyxhxp92 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 18:51
        Если МНЕ отвечаешь, то хотя бы для начала ВНИМАТЕЛЬНО МОЙ ПОСТ ПРОЧИТАЙ.
        ТАМ всё написано.
        Capral
        Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
        вчера в 18:49
          баск
          баск
          вчера в 18:48, ред.
          В исполнении Динамо матч хоть и получился победным, но проведён в худших традициях недостатков футбола Марцела Лички.
          Есть у этого футбола свои достоинства, но есть и недостатки- сегодня ходом матча рулили именно они..

          Прежде всего- вальяжное транжирство моментов в виде небрежности, либо жадности в завершении.
          Худшие свои качества, в частности, проявили все игроки атаки, и Битело, и Карраскаль, и Гладышев, и Нгамалё.

          Оборонцы в негативном смысле ничуть не отставали- с течением времени всё больше пожарили в своей штрафной.
          Да и в принципе слишком рано сели домой и, неумея толком эффективно сидеть дома, предсказуемо пропустили..

          Победный гол стал почти чудом, хотя соперник в течение всего матча позволял очень многое, его должны были выносить в одну калитку..
          В общем, раз уж Марцела отставили, надо как-то корректировать всё это дело.

          Пока же корректировок не просматривается- схлынул типичный для смены тренера эмоциональный запал, ограничившийся двумя предыдущими турами,
          и сегодня имеем прежние проявления.

          Ну, на коротком сроке трудно избавиться от вредных привычек, а избавляться придётся..
          Однако, как бы то ни было, Гусев уже имеет 3 победы из трёх, с чем и поздравляю сораДников)


          ЗЫ.
          Проводили сегодня Антона Владимировича. Тепло, по-домашнему, по-свойски.
          Как ни крути, а более 30 лет в клубе (включая академию)..
          Kolymchanin
          Kolymchanin
          вчера в 18:48
          Всех сораДников с побеДой!!! Все-таки футбольный бог сегодня на нашей стороне, хотя свои нужно забивать, а так, пока Ролану везёт!
          Vadik
          Vadik
          вчера в 18:45
          Динамо с победой! Красавцы!!!
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           