«Динамо» одержало победу над «Акроном»

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ.
На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 80-й минуте Артур Галоян сравнял счёт. На 90-й минуте Эль Мехди Маухуб принёс победу «Динамо».
«Динамо» идёт на 3-м месте (56 очков), «Акрон» занимает 9-е место (35 очков).
Простой пример: когда карасёв убил нас в матче со Спартаком в сезоне 21-22 (2:2), руки должны были из кожи вон вылезти, чтобы расстояние лысого от Динамо с тех пор и по сей день превышало размеры футбольного поля. Но этот "арбитр" продолжает назначаться на наши матчи с периодичностью примерно постоянно.
Простой пример: когда карасёв убил нас в матче со Спартаком в сезоне 21-22 (2:2), руки должны были из кожи вон вылезти, чтобы расстояние лысого от Динамо с тех пор и по сей день превышало размеры футбольного поля. Но этот "арбитр" продолжает назначаться на наши матчи с периодичностью примерно постоянно.
Кстати, всё что я знаю про Шварца после Динамо, я знаю против своей воли, благодаря тебе :))
А чех с сербом стоят друг друга, но у пивного бронза в одном балле от чемпионства, и тут не попишешь, как бы не хотелось. У голливудского какое-то девятое или десятое место, даже и не вспомнишь с ходу, с катастрофически бездарной игрой. Точнее не игрой.
Но серба не виню, я сразу сказал, что это бизнесмен, судя по его биографии, он приехал сюда получить годовой ВВП Тувалу и со спокойной душой отчалить чилить на честно заработанные.
Вопросы к рукам, которые в год столетия привезли этот мусор.
Кстати, всё что я знаю про Шварца после Динамо, я знаю против своей воли, благодаря тебе :))
А чех с сербом стоят друг друга, но у пивного бронза в одном балле от чемпионства, и тут не попишешь, как бы не хотелось. У голливудского какое-то девятое или десятое место, даже и не вспомнишь с ходу, с катастрофически бездарной игрой. Точнее не игрой.
Но серба не виню, я сразу сказал, что это бизнесмен, судя по его биографии, он приехал сюда получить годовой ВВП Тувалу и со спокойной душой отчалить чилить на честно заработанные.
Вопросы к рукам, которые в год столетия привезли этот мусор.