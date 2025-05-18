Станкович: «Выпустить запасных на матч против „Крыльев“ — умное решение»

Главный тренер «Спартака» считает умным решением выбор состава на матч с «Крыльями Советов».

Сейчас конец сезона, это было умное решение со стороны нашего тренерского штаба поставить такой состав. Игра в четверг нанесла большой удар по команде и физически, и ментально. Но что не убивает, делает сильнее. По окончании сезона мы поговорим со всеми футболистами, поймем их амбиции. Мы не должны повторять ошибок.