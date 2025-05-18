Станкович: «Выпустить запасных на матч против „Крыльев“ — умное решение»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает умным решением выбор состава на матч с «Крыльями Советов».
Сейчас конец сезона, это было умное решение со стороны нашего тренерского штаба поставить такой состав. Игра в четверг нанесла большой удар по команде и физически, и ментально. Но что не убивает, делает сильнее. По окончании сезона мы поговорим со всеми футболистами, поймем их амбиции. Мы не должны повторять ошибок.
Сегодня «Спартак» в гостевом матче 29‑го тура российской Премьер-Лиги обыграл «Крылья» со счетом 2:0. В составе москвичей на поле вышли несколько запасных игроков, включая тех, кто не играл ранее.
Свежие оправдания он уже использует:
"Это Пэлас виноваты, что мы проиграли" 🤣🤣🤣
Свежие оправдания он уже использует:
"Это Пэлас виноваты, что мы проиграли" 🤣🤣🤣