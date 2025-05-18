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Станкович: «Выпустить запасных на матч против „Крыльев“ — умное решение»

вчера, 16:33

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает умным решением выбор состава на матч с «Крыльями Советов».

Сейчас конец сезона, это было умное решение со стороны нашего тренерского штаба поставить такой состав. Игра в четверг нанесла большой удар по команде и физически, и ментально. Но что не убивает, делает сильнее. По окончании сезона мы поговорим со всеми футболистами, поймем их амбиции. Мы не должны повторять ошибок.

Сегодня «Спартак» в гостевом матче 29‑го тура российской Премьер-Лиги обыграл «Крылья» со счетом 2:0. В составе москвичей на поле вышли несколько запасных игроков, включая тех, кто не играл ранее.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:30
Ну да)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Тень 20 (раскрыть)
вчера в 17:09
Пепу далеко до Станковича, еще учится и учится....
Тень 20
Тень 20 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:08
Пепу пора применять эту формулу.
Свежие оправдания он уже использует:
"Это Пэлас виноваты, что мы проиграли" 🤣🤣🤣
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:07
Сомнительное решение тренерской кагорты)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:41
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит))
Гость
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