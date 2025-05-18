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«Динамо» Киев в 17-й раз стало чемпионом Украины, побив рекорд «Шахтёра»

вчера, 20:10
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Одесса)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1) и досрочно за тур до конца сезона стало чемпионом Украины.

Это 17-й титул для «Динамо», что является рекордом. Ранее киевляне делили 1-е место с «Шахтёром», который становился чемпионом 16 раз.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
X-GadZ
X-GadZ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:25
В чем их серьезность? Во вливании бабок? может быть

В так называемом "чемпионате", точнее, то, что от него осталось, там соперничать не с кем. Доигрались до того, что клубы уровня пердива, сейчас середняки вышки
Ну а в самом пердиве дела ещё хуже. Больно смотреть на остатки Металлиста в пердиве. Кроме лого и названия, там ничего не осталось.

Следить там не за кем, не за чем, интереса ноль. ФНЛ и тот интересней
SobolV
SobolV
вчера в 22:14
Чемпионат Украины сейчас совсем не интересен, это какая-то шелупень в 1994 годах по 2015 еще было интересно а сейчас полный ноль
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:22
Ярмоленко еще играет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18
в Украине только 2 серьезных клубов.
жаль, Днепр не выжил.
да и Металлист потерялся.
мои поздравления, фанатам киевского Динамо!
удачи в ЛЧ ))
Capral
Capral
вчера в 20:15
Зато, Шахта недавно в кубке их наказала!!!
Что касается Судакова, то за всё игровое время в кубковом финале, я только дважды услышал его фамилию. И этот игрок стоит 40 млн?!
Гость
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