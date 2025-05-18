«Динамо» Киев в 17-й раз стало чемпионом Украины, побив рекорд «Шахтёра»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1) и досрочно за тур до конца сезона стало чемпионом Украины.
Это 17-й титул для «Динамо», что является рекордом. Ранее киевляне делили 1-е место с «Шахтёром», который становился чемпионом 16 раз.
|Черноморец1 : 1Динамо
|Матч завершен
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1) и досрочно за тур до конца сезона стало чемпионом Украины.
Это 17-й титул для «Динамо», что является рекордом. Ранее киевляне делили 1-е место с «Шахтёром», который становился чемпионом 16 раз.
В так называемом "чемпионате", точнее, то, что от него осталось, там соперничать не с кем. Доигрались до того, что клубы уровня пердива, сейчас середняки вышки
Ну а в самом пердиве дела ещё хуже. Больно смотреть на остатки Металлиста в пердиве. Кроме лого и названия, там ничего не осталось.
Следить там не за кем, не за чем, интереса ноль. ФНЛ и тот интересней
В так называемом "чемпионате", точнее, то, что от него осталось, там соперничать не с кем. Доигрались до того, что клубы уровня пердива, сейчас середняки вышки
Ну а в самом пердиве дела ещё хуже. Больно смотреть на остатки Металлиста в пердиве. Кроме лого и названия, там ничего не осталось.
Следить там не за кем, не за чем, интереса ноль. ФНЛ и тот интересней
жаль, Днепр не выжил.
да и Металлист потерялся.
мои поздравления, фанатам киевского Динамо!
удачи в ЛЧ ))
жаль, Днепр не выжил.
да и Металлист потерялся.
мои поздравления, фанатам киевского Динамо!
удачи в ЛЧ ))
Что касается Судакова, то за всё игровое время в кубковом финале, я только дважды услышал его фамилию. И этот игрок стоит 40 млн?!
Что касается Судакова, то за всё игровое время в кубковом финале, я только дважды услышал его фамилию. И этот игрок стоит 40 млн?!