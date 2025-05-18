«Динамо» Киев в 17-й раз стало чемпионом Украины, побив рекорд «Шахтёра»

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вчера, 20:10

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1) и досрочно за тур до конца сезона стало чемпионом Украины.

Это 17-й титул для «Динамо», что является рекордом. Ранее киевляне делили 1-е место с «Шахтёром», который становился чемпионом 16 раз.