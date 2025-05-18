«Кальяри» – «Венеция»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Венеция», который состоится 18 мая 2025 года
«Кальяри»
«Кальяри» смог обезопасить себя от зоны вылета и доигрывает последние туры без особой турнирной мотивации. Команда идет на 14 месте с 33 баллами и опережает «Венецию» на четыре пункта. В домашней игре с «Венецией» хозяевам будет непросто, ведь соперник борется за выживание и постарается добиться важнейшей победы.
10 мая «Кальяри» проиграл «Комо» (1:3), а третьего числа команда уступила на своем поле «Удинезе» (1:2).
«Венеция»
«Венеция» проиграл лишь одну встречу из пяти последних и в каждом матче команда старается набирать очки. Коллектив идет на 17 месте с 29 баллами и опережает сразу двух соперников на один пункт. Победа в игре с «Кальяри» очень помогла бы гостям в борьбе за сохранение прописки, что и попробуют осуществить гости.
12 мая «Венеция» обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:1), а ранее команда сыграла вничью с «Торино» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 2.7
- Ничья – 2.9
- Победит «Венеция» – 3.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- «Венеция» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести домашних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»
- «Венеция» выиграла два из пяти последних матчей у «Кальяри» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Венеции», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Предполагаем, что гостям очки гораздо нужнее и это выразиться в итоговом счете в их пользу.