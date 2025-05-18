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Легенды ЦСКА разгромили сборную Кубка УЕФА в гала-матче

вчера, 18:45

Легенды ЦСКА одержали победу над сборной Кубка УЕФА 2005 года в гала-матче, который прошёл на «ВЭБ-Арене» со счётом 5:1.

За ЦСКА хет-трик оформил Вагнер Лав, а ещё по голу забили Алан Дзагоев и Милош Красич. За сборную Кубка УЕФА отличился Дидье Дрогба.

Матч был посвящён победе ЦСКА над «Спортингом» в финале Кубка УЕФА (2005).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:50
Матч посмотреть не удалось, но голы Лава впечатляют и сегодня. Просто герой.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:00
Хет- трик Вагнера Лава и его знаменитая фуражка на голове....это было великолепно.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 21:58
Как же приятно было увидеть всех кто принес победу ЦСКА в кубке УЕФА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Конь Красно-Синий (раскрыть)
вчера в 21:19
Будь здрав Алексей. Редко вижу тебя на socсer Завидую, ты был на стадионе, а я не смог, ноги уже не те.
Будет что вспомнить об этом эпохальном матче.
Конь Красно-Синий
Конь Красно-Синий
вчера в 20:12
Был на матче. Даже дождик не помеха. Хороший футбол. Жаль 6 не засчитали)))
adjr7d4byxy2
adjr7d4byxy2
вчера в 20:05
Эта встреча приятна для всех... И для футболистов и для болельщиков
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:07
Вагнер-легенда и щас бы не помешал)))) Какие имена....какие эмоции.... спасибо игрокам и организаторам за этот матч!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:56
Вагнер Лав хорош и без своих косичек)) Абсолютный рекордсмен, голеадор ЦСКА.
Как не хватает ЦСКА такого игрока как Лав !!!
Матч удался, зрелище великолепное,
shlomo
shlomo
вчера в 18:53
Хет-трик Вагнера. Гол Дрогба. Куча эмоций. Прекрасный матч в Москве ..... ностальгия нависла над полем. Вспомнили былое.
wsk4qdgsf7pg
wsk4qdgsf7pg
вчера в 18:52
Очевидно, что наши помоложе
Гость
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