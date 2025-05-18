Легенды ЦСКА разгромили сборную Кубка УЕФА в гала-матче

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вчера, 18:45

Легенды ЦСКА одержали победу над сборной Кубка УЕФА 2005 года в гала-матче, который прошёл на « ВЭБ -Арене» со счётом 5:1.

За ЦСКА хет-трик оформил , а ещё по голу забили и . За сборную Кубка УЕФА отличился .