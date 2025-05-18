Легенды ЦСКА разгромили сборную Кубка УЕФА в гала-матче

Легенды ЦСКА одержали победу над сборной Кубка УЕФА 2005 года в гала-матче, который прошёл на «ВЭБ-Арене» со счётом 5:1.
За ЦСКА хет-трик оформил Вагнер Лав, а ещё по голу забили Алан Дзагоев и Милош Красич. За сборную Кубка УЕФА отличился Дидье Дрогба.
Матч был посвящён победе ЦСКА над «Спортингом» в финале Кубка УЕФА (2005).
Будет что вспомнить об этом эпохальном матче.
Будет что вспомнить об этом эпохальном матче.
Как не хватает ЦСКА такого игрока как Лав !!!
Матч удался, зрелище великолепное,
Как не хватает ЦСКА такого игрока как Лав !!!
Матч удался, зрелище великолепное,