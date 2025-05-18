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ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 26-й раз

вчера, 17:57
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Роттердам)1 : 3Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

ПСВ обыграл «Спарту» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов.

Таким образом, ПСВ стал чемпионом Нидерландов, набрав 79 очков и опередив идущий на 2-м месте «Аякс» на 1 очко.

ПСВ завоевал чемпонство в 26-й раз.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:16, ред.
Вот это Развязка! Аякс конечно ... за месяц растерять отрыв и титул с разницей в очко! футбол..
протон
протон
вчера в 20:46
Слив чемпионства получился даже эпичнее чем в сезоне 15-16 с Де Буром, где в последнем туре умудрились не обыграть вылетевший и абсолютно мёртвый Де Графсхап
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 19:42
Аякс можно сказать подарил чемпионство конкуренту своей безобразной игрой в последних турах.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:41
заслуженно обошли Аякс, молодцы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
в концовке Аякс потерял +9 фору)))
ПСВ молодцы, отличный рывок и заслуженно чемпионы!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:56
Поздравляю клуб и его болельщиков!!!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:19
С чем ПСВ и поздравляю!
Гость
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