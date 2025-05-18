ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 26-й раз

ПСВ обыграл «Спарту» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов.
Таким образом, ПСВ стал чемпионом Нидерландов, набрав 79 очков и опередив идущий на 2-м месте «Аякс» на 1 очко.
ПСВ завоевал чемпонство в 26-й раз.
ПСВ обыграл «Спарту» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов.
Таким образом, ПСВ стал чемпионом Нидерландов, набрав 79 очков и опередив идущий на 2-м месте «Аякс» на 1 очко.
ПСВ завоевал чемпонство в 26-й раз.
ПСВ молодцы, отличный рывок и заслуженно чемпионы!!!
ПСВ молодцы, отличный рывок и заслуженно чемпионы!!!