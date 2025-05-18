Вагнер Лав: «Я готов подписать контракт с ЦСКА хоть сейчас»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что готов вернуться в московский клуб.
Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться.
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.
Вагнер точно каши не испортит! Потрясающая форма для своего возраста. Пусть Соболев посмотрит и сделает выводы, как должен играть настоящий нападающий!
Вагнер точно каши не испортит! Потрясающая форма для своего возраста. Пусть Соболев посмотрит и сделает выводы, как должен играть настоящий нападающий!