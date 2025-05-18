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Вагнер Лав: «Я готов подписать контракт с ЦСКА хоть сейчас»

вчера, 19:04

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что готов вернуться в московский клуб.

Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:52
Контракт можно и нужно подписать, в качестве представителя Армейского клуба ...скажем...в рекламных-познавательных роликах..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:47
Но там же соперники пешком ходили
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:55
Не согласен на счёт физики, хет трик тому подтверждение.
Будь здрав Дружище.
протон
протон
вчера в 22:43
Красиво будет, если на годик вернётся и забьёт хотя бы пару голов. На замену под концовку 100% сможет выходить. Легенда ЦСКА и один из сильнейших легионеров, который стал своим
Вагнер точно каши не испортит! Потрясающая форма для своего возраста. Пусть Соболев посмотрит и сделает выводы, как должен играть настоящий нападающий!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:02
Вагнер и сейчас ещё топчик......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:47
У них совершенно разные позиции и задачи на поле. Да и физика у него уже не та. все таки 40 лет Ване.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:28
А чем он хуже Пьянича ? Хет трик оформил играючи. Вполне может усилить нападение.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:36
У Вани с деньжатами проблемы?
ABir
ABir
вчера в 20:10
Какой контракт? 41 год. Только если в шоу учавствовать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:35
Ваня и щас хорош! На замену думаю спокойно может выходить!
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:30
Фуражка милицейская)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:12
Спустя 20 лет.....
100лет
100лет
вчера в 19:07
Если только массажистом
Гость
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