Вагнер Лав: «Я готов подписать контракт с ЦСКА хоть сейчас»

Бывший нападающий ЦСКА заявил, что готов вернуться в московский клуб.

Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться.