«Вест Хэм» готов освободить место под Смолова, продав Чичарито

«Вест Хэм» разочаровался в нападающем Чичарито и готов выслушать предложения других клубов по трансферу игрока, который лишь летом перебрался в лондонский клуб.
«Горошек» в первой части сезона забил 4 мяча в 17 играх, так и не сумев адаптироваться в стане «молотобойцев».
Поговаривают, что заменой мексиканцу в «Вест Хэме» может стать нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.
PS будет смешно если летом мы услышим следующее - Смолов потом будет, как Кокорин говорить......мля меня в Англию звали, но я выбрал Зенит.....)))))))
PS будет смешно если летом мы услышим следующее - Смолов потом будет, как Кокорин говорить......мля меня в Англию звали, но я выбрал Зенит.....)))))))