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«Вест Хэм» готов освободить место под Смолова, продав Чичарито

сегодня, 13:07

«Вест Хэм» разочаровался в нападающем Чичарито и готов выслушать предложения других клубов по трансферу игрока, который лишь летом перебрался в лондонский клуб.

«Горошек» в первой части сезона забил 4 мяча в 17 играх, так и не сумев адаптироваться в стане «молотобойцев».

Поговаривают, что заменой мексиканцу в «Вест Хэме» может стать нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 19:48
В ВХЮ нет таких подносчиков снарядов как в МЮ или Байере, потому и такие результаты у Чичарито
DXTK
DXTK
сегодня в 19:12
Смолов сам не пойдет в ВХ сейчас, потому что в лондоне он может сесть на скамейку и тогда пропустит ЧМ, в краснодаре он основной игрок. Да Черчесову тр. сборной проще за ним наблюдать. если Смолов все же переберется на туманный альбион, то только после ЧМ.

PS будет смешно если летом мы услышим следующее - Смолов потом будет, как Кокорин говорить......мля меня в Англию звали, но я выбрал Зенит.....)))))))
BDA8181
BDA8181
сегодня в 13:47
Шило на мыло получиться
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