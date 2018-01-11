«Вест Хэм» готов освободить место под Смолова, продав Чичарито

«Вест Хэм» разочаровался в нападающем Чичарито и готов выслушать предложения других клубов по трансферу игрока, который лишь летом перебрался в лондонский клуб.

«Горошек» в первой части сезона забил 4 мяча в 17 играх, так и не сумев адаптироваться в стане «молотобойцев».

Поговаривают, что заменой мексиканцу в «Вест Хэме» может стать нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.