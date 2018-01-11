Сесе Пепе прибыл в ЦСКА на просмотр

ЦСКА готовится ко второй части сезона и 11 января провел очередную тренировку.
Интересно, что в занятиях принимал участие защитник украинский «Зирки» Сесе Пепе, который прибыл в расположение «армейцев» на просмотр.
Вечером футболистов московского клуба ждут силовые тренировки и упражнения на поле.
Позади первая из двух сегодняшних тренировок 💪— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 января 2018 г.
Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение #ЦСКА на просмотрhttps://t.co/I2utppK5MV #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/YhJhb97fZY