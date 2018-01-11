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Сесе Пепе прибыл в ЦСКА на просмотр

сегодня, 18:20

ЦСКА готовится ко второй части сезона и 11 января провел очередную тренировку.

Интересно, что в занятиях принимал участие защитник украинский «Зирки» Сесе Пепе, который прибыл в расположение «армейцев» на просмотр.

Вечером футболистов московского клуба ждут силовые тренировки и упражнения на поле.

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Все комментарии
Kрейсер
Kрейсер
сегодня в 20:35
Странно и непривычно.
Почему кони молчат про негров Спартака??
Может что-то случилось??
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:30
21-летний француз Пепе до своего переезда в чемпионат Украины выступал за молодежные команды ПСЖ и Марселя.
sir-5
sir-5 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 20:26
Дед за ЦСКА:
Сергей, на своих зулусов глянь пол СпаМа!
Нет,по их версии это "чрезмерно загоревшие". А Федун всё обещает и обещает бутерброд с икрой.
sir-5
sir-5
сегодня в 20:21
Спартачи как всегда зелуишат и промесят.Белоснежки,блин...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:17
Красная армия всех черней ))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:11
Это он в маске!)
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:05
я так понял кто то на пальмовые поля съездил,гинер радует своих болельщиков и решил вернуть тот знаменитый чёрный цска
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 20:04
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 20:03
    По данным, вроде бы замена Сергею Игнашевичу. Дай бог чтоб в масьт!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил spartach n1
    сегодня в 20:00
    spartach n1:
    Беспалый Уголовный спекулянт опять за своё опять пальму трясёт ))
    Сергей, на своих зулусов глянь пол СпаМа!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:59
    Это сколько же овса в него влезет..ёпрст))).
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 19:52
    Присмотритесь
    Mяyчeло
    Mяyчeло
    сегодня в 19:49
    Жека Гинер как никогда нацелен на пятое место) судейкам платить нечем, будем брать Пепе из Зирки!)))
    лицей
    лицей
    сегодня в 19:32
    Пепе из украинской зирки......ну это анекдот дня!
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 19:30
    Поперла у коней икра чёрная ))

    Kerri
    Kerri
    сегодня в 19:27
    Посмотрим каков он на поле.
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 19:23
    Ай да парубок ! А на мову его имя переводится ? Кони, подскажите, вы должны знать своих героев .
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 19:19
    нифига себе ахахахахах 21 годок
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 19:18
    Должен Коням пригодиться! Сразу видно - заиграет!
    lawr19730
    lawr19730
    сегодня в 19:13
    Убег от хохлов походу)
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 19:06
    как говорится "Ну и кто здесь Дед Мороз?"... Это армейцы писали про "зулусов" или,я может, позабыл?????
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 19:05
    Удачи с ЦСКА этому Пепе... Поглядим, что за игрок...
    time out
    time out
    сегодня в 19:03
    Не подойдет. В цска зулусов нет и быть не может.
    Александр Уваров
    Александр Уваров ответил cska plus
    сегодня в 18:57
    cska plus:
    Молодой здоровый негр, воспитаем, вырастим до 32 лет и толкнём федуну.
    Федун,ни кащей бессмертный,не доживёт,до чуда трансфера!!!печаль и тоска!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 18:55
    Молодой здоровый негр, воспитаем, вырастим до 32 лет и толкнём федуну.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 18:54
    Да пусть будет Всё интрига
    Александр Уваров
    Александр Уваров
    сегодня в 18:53
    Удачное приобретение,Игорьку в двухсторонке в очко заколотил уже!!!
    RussianHorse
    RussianHorse
    сегодня в 18:44
    Здоровая детина)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 18:43
    Открыл вику, глянуть что за игрок, его уже в ЦСКА записали :)
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 18:42
    Я подумал что это Ке́плер Лавера́н Ли́ма Ферре́йра, более известный как Пепе
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