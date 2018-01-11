«Аталанта» отправила в долгосрочную аренду словенского хавбека

Полузащитник «Аталанты» Ясмин Куртич перебрался в СПАЛ. Сделка заключена на временной основе, но возможность выкупа при определенных условиях может превратиться в обязательство. Пока же арендное соглашение заключено до июня 2021 года.

Куртич, которому 10 января исполнилось 29 лет, играет в Италии с января 2011 года. В нынешнем сезоне словенец нечасто попадал в состав клуба из Бергамо, но свои шансы отличиться имел. В Серии А хавбек забил два гола.

По слухам, зимой «Аталанту» может покинуть нападающий Алехандро Гомес.