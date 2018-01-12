«Интер» хочет купить у «Локомотива» Фернандеша, игрок уже дал согласие на переход

«Интер» всерьёз заинтересовался полузащитником «Локомотива» и сборной Португалии Мануэлем Фернандешем. Как утверждает источник, «нерадзурри» намерены подписать игрока уже в январе и начали переговорный процесс.

Источники из окружения 31-летнего футболиста сообщают, что Фернандеш дал согласие на переход в миланский клуб, но «Локомотив» хотел бы сохранить игрока в составе.

Напомним, ранее также сообщалось, что «Интер» готовит обмен игроками с «Атлетико».