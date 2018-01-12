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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Интер» хочет купить у «Локомотива» Фернандеша, игрок уже дал согласие на переход

сегодня, 02:26

«Интер» всерьёз заинтересовался полузащитником «Локомотива» и сборной Португалии Мануэлем Фернандешем. Как утверждает источник, «нерадзурри» намерены подписать игрока уже в январе и начали переговорный процесс.

Источники из окружения 31-летнего футболиста сообщают, что Фернандеш дал согласие на переход в миланский клуб, но «Локомотив» хотел бы сохранить игрока в составе.

Напомним, ранее также сообщалось, что «Интер» готовит обмен игроками с «Атлетико».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:49
Если отдаст Локомотив чемпионат может и не выиграть.
морозз
морозз
сегодня в 08:34
Отряд не заметит потерю бойца...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:27
А, где иркутяне с Байкала???). Такая важная новость, а они пыхтят, или пасутся на ветках Спартака, или Рубина наверно)). Свой клуб их абсолютно не интересует?)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Ver
сегодня в 08:19
Ver:
Круто...Ты, раз уж вернулся, может еще продолжение сказки про царя Салтана напишешь?
Я рад, что тебе понравилось). Про царя и отписал). Каждый тренер должен быть царём, королём, вождём).
d_fincher
d_fincher
сегодня в 08:15
Локомотив идет к чемпионству, которого не было много лет. На Фернандеше держится очень многое - игрок качественный, талантливый, с характером. Продать его - это сильно ударить по игре Локо. Как болельщик Спартака, я приветствую такое развитие событий, но как болельщик, понимаю, что одного из лидеров в такой важный момент команда вряд ли продаст.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 08:04
Уже выехал в Милан! Автостопом ! Кстати, " источник" не Нобель ли Арустамян часом ?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:35
Утка очередная....
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:12
Так локо может и лидерство потерять
Ver
Ver ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 07:12
Сергеевич вернулся 1:
Палыч будет топать ногами, кидаться бутылками, возможно полетит обувь, мысленно давать гудок на паровозе, но игрока не отдаст, со словами: -Врешь не возьмёшь..)
Круто...Ты, раз уж вернулся, может еще продолжение сказки про царя Салтана напишешь?
Ver
Ver
сегодня в 07:06
Как парень за год себя раскрутил, другим только позавидовать остаётся...
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
сегодня в 07:02
Без него Фарфану и компании тяжеловато будет!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:58
Палыч будет топать ногами, кидаться бутылками, возможно полетит обувь, мысленно давать гудок на паровозе, но игрока не отдаст, со словами:
-Врешь не возьмёшь..)
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 06:54
этот переход ослабит Локо, если он конечно состоится...
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 06:41
Будет полный атас , если уйдет...Сохранять до лета надо любыми способами!))
Есть медали
Есть медали
сегодня в 04:24
Ой-ой. Ману. не уходи ты из Локо. Хотя бы до окончания сезона не надо.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:20
Отлично! Раздербаневают Локо по кусочкам значит чемпеонами им не быть. Спартак потвердит свой титул!
juchok
juchok
сегодня в 04:08
если Интер хочет в ЛЧ на след. сезон, то Фернандеш-не усиление!
cska plus
cska plus
сегодня в 03:54
Локо нельзя терять ни одного игрока.
77rust77
77rust77
сегодня в 03:33
Что то Интер слишком уж активный на трансферном рынке
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 03:18

Я Москву-Товарную на Кафедральный собор не меняю.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:13
Ну вот и все , Мутко свалил Фернандеш тоже , юбилей Локо под угрозой
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:04
летом можно подумать о трансфере, но сейчас было бы глупо расставаться с ним, Семин разрулит
AmG1991
AmG1991
сегодня в 03:03
Достойно!
амурец
амурец
сегодня в 02:51
до конца сезона должен доиграть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:49
Лишь бы дешево не отдали.
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