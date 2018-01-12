«Газпром» выделит «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей

На фоне вылета «Оренбурга» из РФПЛ «Газпром» решил сохранить объем спонсорской поддержки клуба в 2018 году. Как и в 2017-м, бюджет коллектива составит 907,18 млн рублей.

Спонсором оренбуржцев выступает дочерняя организация «Газпрома» — «Газпром добыча Оренбург». Напомним, что до сезона-2016/17 клуб носил название «Газовик».

В этом году «Оренбург» проведет зимние сборы в Турции.