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«Газпром» выделит «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей

сегодня, 14:49

На фоне вылета «Оренбурга» из РФПЛ «Газпром» решил сохранить объем спонсорской поддержки клуба в 2018 году. Как и в 2017-м, бюджет коллектива составит 907,18 млн рублей.

Спонсором оренбуржцев выступает дочерняя организация «Газпрома» — «Газпром добыча Оренбург». Напомним, что до сезона-2016/17 клуб носил название «Газовик».

В этом году «Оренбург» проведет зимние сборы в Турции.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:27
С до́бычи решили деньжат подкинуть))))
RDeanW
RDeanW ответил cska.78
сегодня в 16:52
cska.78:
Газпром уже начал ослаблять конкурентов, лучшего бомбардира ФНЛ баблом перетянул!
коммент не про спартак - и ты сидишь без лайков))))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:21
Правильное решение: 6 очков "Зениту" сейчас бы не помешали, глядя на таблицу!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 15:53
Интересно, если в названии другого клуба будет озвучена ГАЗовая тематика .......
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 15:48
Пусть и другим подкинут, у кого финансовые проблемы.......
LOpp
LOpp
сегодня в 15:45
жадины, могли уж до 910 млн округлить
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:37
Для ФНЛ это конечно же бешенная сумма, выйдут в премьер лигу уже точно, даже и без стыков, а для Премьер лиги этого конечно же маловато будет, что дальше будет......
Kerri
Kerri
сегодня в 15:27
6 очков Зениту гарантировано!
vinjard
vinjard
сегодня в 15:26
Вообще то, что за уральскими горами, там где вечная мерзлота надо там убрать футбол. Там люди в основном на хоккей ходят, зачем футбол там нужен.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:25
еще 6 очков зенита с пердива поднять пытаются) ну сколько этому проекту нужно команд, чтобы в ЛЕ попадать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Ну теперь можно и в Премьер-Лигу выходить, в благодарность - 2 победы Зениту.
Sem25
Sem25
сегодня в 15:07
Не хочу обидеть жителей Оренбурга, но пусть мне обьяснят, для чего нужен в Оренбурге клуб РФПЛ такой ценой? Опять "выяснится", что играть там зимой холодно. Что в регионе отродясь серьезных футбольных традиций не было.
parallels
parallels
сегодня в 15:07
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
    сегодня в 15:01
    «Газпром» выделит «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей - неправильный заголовок.

    Правильный заголовок: «Газпром» купит у «Оренбург» в 2018 году 6 очков за 907,18 млн рублей".
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 15:00
    Да-да, это национальное достояние.
    mc_borrow
    mc_borrow
    сегодня в 14:57
    А Оренбург выделит главному газпромовскому проекту 6 очков
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 14:50
    Газпром уже начал ослаблять конкурентов, лучшего бомбардира ФНЛ баблом перетянул!
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