УЕФА возобновил антидопинговое расследование в отношении Насри

УЕФА возобновил антидопинговое расследование в отношении французского футболиста Самира Насри. Игрок в свое время проходил лечение в клинике, которая специализируется на витаминной терапии. В УЕФА решили проверить, насколько лечение футболиста было в рамках антидопинговых правил. Насри пытался добиться через CAS запрета на проверку от УЕФА, но получил отказ.

В случае если футболиста признают виновным в нарушении антидопинговых правил, то на него будут наложены санкции.

Ранее сообщалось, что Насри близок к уходу из «Антальяспора».