Себальос и Хакими не сыграют с «Вильярреалом»

«Реал» продолжает подготовку к матчу 19-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

Сегодня стало известно, что команде завтра точно не помогут Дани Себальос и Ашраф Хакими.

Кроме того, встречу из-за травм также пропустят Серхио Рамос, Карим Бензема и Маркос Льоренте. Последний получил повреждение плеча в кубковой игре против «Нумансии» (2:2).