Себальос и Хакими не сыграют с «Вильярреалом»

«Реал» продолжает подготовку к матчу 19-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
Сегодня стало известно, что команде завтра точно не помогут Дани Себальос и Ашраф Хакими.
Кроме того, встречу из-за травм также пропустят Серхио Рамос, Карим Бензема и Маркос Льоренте. Последний получил повреждение плеча в кубковой игре против «Нумансии» (2:2).
Это вообще
Теперь Начо в цз, где он ноль
Тупой Иско или нулевой Майораль на поле, вместо Бензема
Отлично Зидан! Так тебе и надо! Сам себя загнал в этот угол! Как он мог отпустить Морату, не подписав Мбаппе???
Это вообще
Теперь Начо в цз, где он ноль
Тупой Иско или нулевой Майораль на поле, вместо Бензема
Отлично Зидан! Так тебе и надо! Сам себя загнал в этот угол! Как он мог отпустить Морату, не подписав Мбаппе???