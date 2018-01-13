Нападающий «молодежки» ЦСКА Жиронкин прибыл на сбор основной команды

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13 января 2018, 15:24

Нападающий молодежного состава ЦСКА прибыл в Испанию, где свой сбор проводит основная команда «армейцев».

17-летний Жиронкин в текущем сезоне забил 3 гола в 6 матчах молодежного первенства России. Также он забил 4 мяча в 6 поединках Юношеской Лиги УЕФА.