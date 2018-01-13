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Нападающий «молодежки» ЦСКА Жиронкин прибыл на сбор основной команды

13 января 2018, 15:24

Нападающий молодежного состава ЦСКА Виталий Жиронкин прибыл в Испанию, где свой сбор проводит основная команда «армейцев».

17-летний Жиронкин в текущем сезоне забил 3 гола в 6 матчах молодежного первенства России. Также он забил 4 мяча в 6 поединках Юношеской Лиги УЕФА.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
14 января 2018 в 13:47
Тебе ли не знать !))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ spartach n1 (раскрыть)
14 января 2018 в 13:41
У тебя? Видимо так...
"Заболела - полячись". Хотя, по-моему, в твоём случае расходы на клинику бесполезны... ;)
spartach n1
spartach n1 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
14 января 2018 в 13:38
Ум болит после праздников ))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ spartach n1 (раскрыть)
14 января 2018 в 13:37
???...
spartach n1
spartach n1 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
14 января 2018 в 13:35, ред.
Ты то куда со своим седлом подвываешь ?))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ spartach n1 (раскрыть)
14 января 2018 в 13:32
По свиньям коней не судят... ;)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ drug01 (раскрыть)
13 января 2018 в 23:43
Шанс ? В ЦСКА даже у уборщицы бабы Нюры есть шанс заиграть за основу ,рублей так за 15000 в месяц !!! ))))))))))))))))))))
Фата лист
Фата лист
13 января 2018 в 21:48
Слишком легкий он для центрального нападающего, да и рост 170, тяжело ему будет, если не обладает талантом Месси или хотя бы Аршавина...
drug01
drug01
13 января 2018 в 19:09
Играть по схеме цска
Великолепный
Великолепный
13 января 2018 в 17:32
3 гола в 6 матчах молодежного первенства России. Также он забил 4 мяча в 6 поединках Юношеской Лиги УЕФА.
Молодой перспективный, посмотрим на него на сборах!))
Kerri
Kerri
13 января 2018 в 17:11
Давно пора свою молодежь ставить, а не на черных деньги тратить!
Colonist
Colonist
13 января 2018 в 16:32
Вроде хороший игрок!
mat73
mat73
13 января 2018 в 16:21
В 11.54. Арстамян: ЦСКА может провернуть один громкий трансфер.

15.24. Нападающий Жиронкин прибыл на сбор команды!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2018 в 16:14
Судя по всему ты и психолог и фантазер одновременно. Это не к добру.
spartach n1
spartach n1
13 января 2018 в 16:11
Беленький не приживётся !
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА
13 января 2018 в 16:04
Видел нарезки с его игрой. Радует молодеж ЦСКА
Zimka
Zimka
13 января 2018 в 16:02
Выделяеться из молодежки даже больше чем Хетаг, понравился в матче с Базелем, приличная работоспособность.
SHMEL
SHMEL
13 января 2018 в 16:01
Ну вот еще один молодой поспел...
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Klasse (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2018 в 15:59
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    13 января 2018 в 15:58
    Хорошие бомбардирские качества у Виталия, а то что молод, это хорошо.Раз взяли на тренировки с основой, значит имеют на него определённые надежды. Пусть они сбудутся.
    Удачи и всех благ Виталию в основе ЦСКА,
    drug01
    drug01
    13 января 2018 в 15:52
    Твой шанс наступил не упусти
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    13 января 2018 в 15:43
    Худому коню, пойдёт.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    13 января 2018 в 15:43
    Удачи на просмотре!!!
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    13 января 2018 в 15:36
    Это конечно хорошо, пусть тренируется с основой, но напа надо подписать!
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    13 января 2018 в 15:36
    Не Барселонкин конечно но хоть что-то
    VIPded
    VIPded
    13 января 2018 в 15:33
    Удачного закрепления в основе!
    LOpp
    LOpp
    13 января 2018 в 15:33
    вот он громкий трансфер анонсированный Арустамяном)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    13 января 2018 в 15:29
    Вот это мощь ! )))
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