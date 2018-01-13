Нападающий «молодежки» ЦСКА Жиронкин прибыл на сбор основной команды

Нападающий молодежного состава ЦСКА Виталий Жиронкин прибыл в Испанию, где свой сбор проводит основная команда «армейцев».
17-летний Жиронкин в текущем сезоне забил 3 гола в 6 матчах молодежного первенства России. Также он забил 4 мяча в 6 поединках Юношеской Лиги УЕФА.
"Заболела - полячись". Хотя, по-моему, в твоём случае расходы на клинику бесполезны... ;)
"Заболела - полячись". Хотя, по-моему, в твоём случае расходы на клинику бесполезны... ;)
Молодой перспективный, посмотрим на него на сборах!))
Молодой перспективный, посмотрим на него на сборах!))
15.24. Нападающий Жиронкин прибыл на сбор команды!
15.24. Нападающий Жиронкин прибыл на сбор команды!
Настоящая белупа с момента существования не может выиграть в Европе :)
Настоящая белупа с момента существования не может выиграть в Европе :)
Удачи и всех благ Виталию в основе ЦСКА,
Удачи и всех благ Виталию в основе ЦСКА,