Согласно утверждениям из итальянских СМИ, полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Ювентусе».



Сообщается, что 29-летний футболист был впечатлен предложением туринского клуба, который рассчитывает заполучить талантливого игрока в нынешнее трансферное окно. Действующее соглашение хавбека рассчитано до конца сезона, а сам Месут еще не решился продлевать контракт с «канонирами». В этом сезоне Озил сыграл в 18 матчах за английский клуб, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.



Напомним, что Месут Озил по неизвестным причинам сегодня не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Борнмута».