Непомнящий сравнил Дзюбу с Жириновским

вчера, 19:52

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о своем экс-подопечном Артёме Дзюбе. Непомнящий тренировал нынешнего капитана «Акрона» в «Томи».

Мне в каком‑то смысле Артём напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!

Да, Дзюба – спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда всё получалось, как ни странно. Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем всё доказывал! Здесь тоже может всё впереди быть.

Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю. Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.

У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак».

Мостовой — судьям: «Не знаете, как рассудить момент, звоните мне»
12 марта
Клуб из Венесуэлы подписал инфлюэнсера, потому что он похож на Винисиуса
31 января Фото
«Брюгге» поздравил «Марсель» с выходом в плей-офф ЛЧ, куда он не попал
29 января
Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»
02 января
Дзюба снялся в рекламе мессенджера, спародировав свое скандальное видео
20 декабря 2025 Фото
Французский рэпер пошутил, что хочет получить паспорт РФ после матча ПСЖ
18 декабря 2025
y-ago
y-ago
вчера в 22:23
Сравнивать?! Ну, самом деле...Я уже цитировал по другому поводу, но, нечего делать - придется повторно: "Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно". (М. Булгаков"Собачье сердце")
lotsman
вчера в 22:15
Я всегда говорил что Артём спатаковец. Он в Спартаке родился, в Спартаке воспитывался, и пропитан спартаковским духом. А его взяли и выкинули из колыбели. Кастати, Жириновский динамовец и Артёма с ним сравнивать не надо.)
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Дзюбе до Жирика как до луны. Это люди разных формаций, разных уровней умственного развития. Нельзя сравнивать уровень академика и гопника из подворотни.
пират Елизаветы
вчера в 21:27
Дзюба герой времени российского футбола. Уверен, скоро увидим Артема в Госдуме. Вот тогда сравним с Жириновским
Варвар7
вчера в 20:30
Валерий Кузьмич - "Однозначно"...)))
shur
вчера в 20:17, ред.
...не корректно сравнивать человека создавшего ЛДПР и быть верной ей много лет до конца дней своих
( вот Игорь Владимирович Акинфеев подошёл бы на все 100),
с перебежчиком...!!! Фразы политика бессмерты, Дзюбы болтовня!
