Соболев: «Я больше не буду пытаться вести себя поскромнее»

вчера, 20:00

Форвард «Зенита» Александр Соболев заявил, что не собирается менять свой имидж. По словам игрока, он сохранит свое поведение на поле и за его пределами.

Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать. Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад.

Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.

просто Tomson
сегодня в 00:28
недодзюба?
albucid
вчера в 23:29
Соболев - это Дзюба на минималках.
просто Tomson
вчера в 22:34
Когда тебе кажется, что ты - Рибери?
avqscjkfaq2v
вчера в 22:31
Мог бы сказать и короче: "Ёп я всё, вот и всё."
CCCP1922
вчера в 21:54
Видидимо Соболев, после пары забитых мячей, посмотрел на себя со стороны и увиденное ему очень понравилось. Да так, что Александр решил попробовать добавить себе брутальности. Зачем? А чёрт его знает... Рекомендую тренерскому штабу Зенита установить за ним усиленный контроль... Не натворил бы чего?
Locomotive Breath
вчера в 21:30
Другими словами: "я быдлом не родился, я им стал и им останусь". 👍
particular
вчера в 20:59
Ветер с Невы надул ему в голову протестные настроения :)
STVA 1
вчера в 20:57
Дельфины обычно скромны и любят людей)))
Bad Listener
вчера в 20:46, ред.
И фото с лезгинкой, зачот)

А так всё правильно Саня, только вот если тебе действительно пофигу на мнение окружающих то ты не орёшь об этом на право и на лево, а так это очередная маска "смотрите, мне всё равно", Александр Супербродяга
artem saribekyan 1
вчера в 20:38
А когда это ты себя скромно вел? Бвдловатость в поведении так и перла из тебя всегда.
Быдловатость- это и есть твоё содержание. Она видна в твоих же словах о скромном поведении.
Варвар7
вчера в 20:20
Санёк, может всё-таки ещё чуть, чуть потерпишь - ведь вручение приза «Джентльмен года» не "за горами"...)))
112910415
вчера в 20:09
не совсем об этом нападающему следует размышлять !...
25процентный клоун
вчера в 20:04
Саня, удачи тебе в этом, верни Зенит на уровень крылышек,будь добр
