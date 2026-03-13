Соболев: «Я больше не буду пытаться вести себя поскромнее»

Форвард «Зенита» Александр Соболев заявил, что не собирается менять свой имидж. По словам игрока, он сохранит свое поведение на поле и за его пределами.
Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать. Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад.
Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.
Быдловатость- это и есть твоё содержание. Она видна в твоих же словах о скромном поведении.
А так всё правильно Саня, только вот если тебе действительно пофигу на мнение окружающих то ты не орёшь об этом на право и на лево, а так это очередная маска "смотрите, мне всё равно", Александр Супербродяга
