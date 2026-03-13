Гвардиола раскритиковал пенальти в ворота «Ман Сити» в матче с «Реалом»

вчера, 17:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил несогласие с решением судьи назначить пенальти в ворота его команды во втором тайме встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», завершившейся поражением от мадридцев 0:3.

По словам каталонского специалиста, в эпизоде с выходом Винисиуса один на один с Джанлуиджи Доннаруммой вратарь сыграл в мяч и не сбивал бразильца.

«Во втором тайме мы начали играть хорошо, но потом случился этот пенальти. Извините, но там не было нарушения, так как Джиджо коснулся мяча», — заявил Гвардиола.

Винисиус, однако, реализовать 11-метровый всё равно не смог, и «Сити» избежал четвертого пропущенного мяча.

Lobo77
Lobo77 ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Это был сарказм
y-ago
вчера в 22:14
Мне не нравится, когда тренеры публично спорят с судьями. Тем более такие авторитетные, как Пеп. Это только уводит разговор от самой игры.
В эпизоде с пенальти - даже если Доннарума задел мяч, контакт Вини всё-таки был, поэтому решение арбитра вполне адекватно.
К тому же Реал выиграл со счётом 3:0, и дело явно не в одном судейском решении. Иногда стоит просто признать силу соперника.
artem saribekyan 1
вчера в 20:51
Пеп, что ты несёшь? Мы все слепые, ничего не понимаем?
И зачем говорить об этом пенальти, тем более, что он на игру не повлиял и забит не был.
Абы что сказать?
Так твоя команда не играла хорошо,- это не таки?
Твой губошлеп что делал на поле , Родри чем занимался? Говори об этом, но Реал не трогай.
Спасибо скажи, что Беллингема и Родри с Мбаппе не было на поле и избиение МС не приняло изощрённые формы.
lk_483777
lk_483777 ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 19:55
Реал все сделал еще в 1-ом тайме. Мс пусть радуются, что 4-й не залетел. Тогда смысла от игры в Англии не было бы.
А так на этихаде мб ничейку скатают и поделом.
shur
вчера в 18:56
...Прикрыв глаза, набычив брови,
К мячу Он неуверено пошёл,
Разбег, удар как будто с тренеровки!
И ясень пень, конечно не прошёл!
Пижон пижону брат и сват,
Ну не готов , не лезь ты в аккурат!!!
112910415
вчера в 18:52
других несогласий не было ?
Lobo77
вчера в 18:47
Этот пенальти сломал игру.
Agamaga005
вчера в 18:14
Пенальти чистый. Джиджи не коснулся мяча.
sihafazatron
вчера в 17:57, ред.
Ох расизмом попахивает....ну в глазах кого-то уж точно)
Гость
