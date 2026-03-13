Гвардиола раскритиковал пенальти в ворота «Ман Сити» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил несогласие с решением судьи назначить пенальти в ворота его команды во втором тайме встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», завершившейся поражением от мадридцев 0:3.
По словам каталонского специалиста, в эпизоде с выходом Винисиуса один на один с Джанлуиджи Доннаруммой вратарь сыграл в мяч и не сбивал бразильца.
«Во втором тайме мы начали играть хорошо, но потом случился этот пенальти. Извините, но там не было нарушения, так как Джиджо коснулся мяча», — заявил Гвардиола.
Винисиус, однако, реализовать 11-метровый всё равно не смог, и «Сити» избежал четвертого пропущенного мяча.
А так на этихаде мб ничейку скатают и поделом.
И зачем говорить об этом пенальти, тем более, что он на игру не повлиял и забит не был.
Абы что сказать?
Так твоя команда не играла хорошо,- это не таки?
Твой губошлеп что делал на поле , Родри чем занимался? Говори об этом, но Реал не трогай.
Спасибо скажи, что Беллингема и Родри с Мбаппе не было на поле и избиение МС не приняло изощрённые формы.
В эпизоде с пенальти - даже если Доннарума задел мяч, контакт Вини всё-таки был, поэтому решение арбитра вполне адекватно.
К тому же Реал выиграл со счётом 3:0, и дело явно не в одном судейском решении. Иногда стоит просто признать силу соперника.
