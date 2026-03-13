Гвардиола раскритиковал пенальти в ворота «Ман Сити» в матче с «Реалом»

вчера, 17:25

Главный тренер «Манчестер Сити» выразил несогласие с решением судьи назначить пенальти в ворота его команды во втором тайме встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», завершившейся поражением от мадридцев 0:3.

По словам каталонского специалиста, в эпизоде с выходом Винисиуса один на один с Джанлуиджи Доннаруммой вратарь сыграл в мяч и не сбивал бразильца.

«Во втором тайме мы начали играть хорошо, но потом случился этот пенальти. Извините, но там не было нарушения, так как Джиджо коснулся мяча», — заявил Гвардиола.

Винисиус, однако, реализовать 11-метровый всё равно не смог, и «Сити» избежал четвертого пропущенного мяча.