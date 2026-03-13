Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Интер» нацелился на трансфер вратаря «Реала» Лунина

вчера, 18:09

«Интер» рассматривает вратаря «Реала» Андрея Лунина как одного из кандидатов на замену Янну Зоммеру, контракт которого истекает летом.

«Нерадзурри» готовятся к уходу 37-летнего швейцарца и видят в 27-летнем украинце безусловного номера один. Миланцы гарантируют ему статус основного игрока в случае трансфера. Сейчас Лунин в «Реале» является запасным у Тибо Куртуа без шансов на конкуренцию, хотя контракт с ним был недавно продлён до 2030 года.

Помимо Лунина, «Интер» интересуется основным вратарём «Тоттенхэма» Гильельмо Викарио.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Интер» назвал цену за трансфер Бастони
12 марта
Агент Холанда опровергла слухи о переговорах по поводу трансфера в «Барсу»
12 марта
Слухи«Интер» планирует подписать летом трёх игроков из Бундеслиги
12 марта
СлухиПСЖ следит за ситуацией Энцо Фернандеса в «Челси»
11 марта
Лапорта: «Мы не продали Ямаля за 250 млн, несмотря на финансовые проблемы»
11 марта
Гризманн сообщил, что останется в «Атлетико» до конца сезона
11 марта
Сортировать
Все комментарии
вчера в 22:05
Интересная ситуация вокруг Андрея. В Реале ему действительно очень трудно бороться за место в составе с Тибо. Поэтому интерес со стороны Милана выглядит логично Лунин надежен и как раз находится в том возрасте, когда вратарь может стать первым номером на долгие годы. Но есть и нюанс: контракт Лунина с «Реалом» до 2030 года означает, что дёшево его не отпустят, и многое будет зависеть от позиции Мадрида.
вчера в 20:46
рассмотреть с большущим вниманием !
вчера в 19:06
Мне кажется, что предметность интереса к Лунину со стороны Интера слишком преувеличена. Да, Чёрно-синие ищут замену Зоммеру и скауты, скорее всего, получили задание сформировать список кандидатов. Видимо, один из селекционеров запросил информацию о Лунине, вот агент и засуетился — не мог Интер предложить такие привелегии запасному вратарю, пусть даже из Реала. Дождемся официальной информации из Милана.
вчера в 18:55
на месте Лунина однозначно надо переходить. еще не так много лет чтоб снять ярмо вечно второго на подмене. бывают карьеры вратарей которые всю жизнь отсидели вторыми номерами и им нормально. но если есть желание играть а не просто бабло косить тем более надо идти. в Италии еще 15 лет можно играть ему. Лиг Чемпионов уже набрал как трофеев с лавки пора и поиграть в футбол
вчера в 18:36, ред.
...играть не играя, это даже тавтологией не назовёшь! Бежать с полными чемоданами мадридских накоплений и радоваться,что хоть кому то пригодился!!! Здоровья и движухе Тибо!
вчера в 18:18
Вроде в Интере хороший вратарь, как запасной Лунин пусть будет
вчера в 18:18
Для самого Андрея это был бы не плохой вариант.
вчера в 18:18
Да, надо бежать, если Интер купит. Куртуа всего 33, ещё 4...5 лет поиграет, потом Лунёву только домой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 