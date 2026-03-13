«Интер» нацелился на трансфер вратаря «Реала» Лунина

вчера, 18:09

«Интер» рассматривает вратаря «Реала» как одного из кандидатов на замену , контракт которого истекает летом.

«Нерадзурри» готовятся к уходу 37-летнего швейцарца и видят в 27-летнем украинце безусловного номера один. Миланцы гарантируют ему статус основного игрока в случае трансфера. Сейчас Лунин в «Реале» является запасным у Тибо Куртуа без шансов на конкуренцию, хотя контракт с ним был недавно продлён до 2030 года.

Помимо Лунина, «Интер» интересуется основным вратарём «Тоттенхэма» Гильельмо Викарио.