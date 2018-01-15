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Месси превзошел рекорд Герда Мюллера

сегодня, 08:03
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» добыла волевую победу над «Реалом Сосьедад», а нападающий каталонцев Лионель Месси поставил точку в этом противостоянии.

Этот гол стал для аргентинца уже 366-м в сине-гранатовой футболке. На это ему потребовался 401 матч. Таким образом, футболист превзошел достижение легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера по числу голов, забитых за один клуб в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Немецкий игрок забил 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

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Все комментарии
Dilshod Saliev
Dilshod Saliev ответил Zidane.5
сегодня в 08:58
Реал в этот список забыл добавить ...)))))
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Zidane.5
сегодня в 08:43
Zidane.5:
За один клуб!!! Барсуки даже читать не умеют.))))) У Криштиану давно больше 400 голов.
только слезу не пускай рон в апл забил 84гола а в ла лиге 289 у месси 366. итого 373 рона против 366 месси. так что до 400 красавице далеко учитывая его 4гола за пол сезона
grafff
grafff
сегодня в 08:42
Молодец
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:24
Пока Месси побивает все возможные рекорды,его конкурент из Реала плачет над своим Золотым мячом,потому что знает что больше он ни одной награды и ни одного рекорда не побьёт. И даже Перес не сможет его вытащить из той ямы в которую он угодил,вместе со всей его командой)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:19
Четыреста голов точно забьет, а если отработает контракт до конца, то и пятьсот.
Месси ближайший наследник Пеле на футбольный трон, на ЧМ еще хорошо отыграл бы.
Zidane.5
Zidane.5 ответил Ismadiyar
сегодня в 08:18
Ismadiyar:
Месси лучший бомбардир за всю историю в топ 5 чемпионатах, тем самым обошел самого Герда Мюллера, пока кто то не может с метра попасть по воротам... Месси лучший игрок мира и он это доказал еще раз сегодня, побив легендарный рекорд не менее красивейшим голом со штрафного!!!
За один клуб!!! Барсуки даже читать не умеют.)))))
У Криштиану давно больше 400 голов.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:17
Молодец Мессе. В истории так и останется королем Осасуны, Эйбара и Леганьеса который доит клуб на 100 млн в год и без трофеев с лучшей сборной мира!!!))))
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 08:16
Месси лучший бомбардир за всю историю в топ 5 чемпионатах, тем самым обошел самого Герда Мюллера, пока кто то не может с метра попасть по воротам... Месси лучший игрок мира и он это доказал еще раз сегодня, побив легендарный рекорд не менее красивейшим голом со штрафного!!!
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