Месси превзошел рекорд Герда Мюллера

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» добыла волевую победу над «Реалом Сосьедад», а нападающий каталонцев Лионель Месси поставил точку в этом противостоянии.

Этот гол стал для аргентинца уже 366-м в сине-гранатовой футболке. На это ему потребовался 401 матч. Таким образом, футболист превзошел достижение легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера по числу голов, забитых за один клуб в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Немецкий игрок забил 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.