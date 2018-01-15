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Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 млн евро

сегодня, 13:03

В Италии сообщают, что история с переходом полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в «Гуанчжоу Эвергранд» близится к логическому завершению. Сумма трансфера составит 50 млн евро.

Между футболистом, наставником «волков» Эусебио Ди Франческо и главным тренером китайского клуба Фабио Каннаваро уже состоялись переговоры.

Сделка будет заключена на арендной основе с обязательством выкупа до 30 июня. Ожидается, что Наингголан заменит в «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, который минувшим летом перешел в «Барселону» за 40 млн евро.

Сообщалось также, что хавбеком интересовался «Челси».

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Все комментарии
Верг
Верг ответил Klose_Miro
сегодня в 19:35
Klose_Miro:
Потянуло Раджу ближе к родине, в сторону Монголии. Ну что же, удачи. Да оно ведь и понятно, потихоньку вся Серия А становится китайской, город Милан например уже можно перименовывать в Шанхай.
владельца милана в перспективе посадят и клуб перейдет другому китайцу джеки чану
juvenale
juvenale
сегодня в 19:02
Это будет конец перспективам ромы даже попасть в лч.Ну и римский супермаркет конечно поражает,отдавая лучших игроков
BagioR
BagioR
сегодня в 18:36
А как же требл???
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 17:02
Потянуло Раджу ближе к родине, в сторону Монголии. Ну что же, удачи.
Да оно ведь и понятно, потихоньку вся Серия А становится китайской, город Милан например уже можно перименовывать в Шанхай.
lawr19730
lawr19730
сегодня в 15:23
Всё,теперь Гуанчжоу ждёт требл)))
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 15:03
Утка причем смешная)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 14:54
С трудом верится.
RomM84
RomM84
сегодня в 14:25
бред
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:40
Желаю полузащитнику Ромы удачи в новой команде
ДСА
ДСА
сегодня в 13:22
Даже в Китае хотят экзотики.
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 13:22
если перейдет, то тупой
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