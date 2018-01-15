Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 млн евро

В Италии сообщают, что история с переходом полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в «Гуанчжоу Эвергранд» близится к логическому завершению. Сумма трансфера составит 50 млн евро.

Между футболистом, наставником «волков» Эусебио Ди Франческо и главным тренером китайского клуба Фабио Каннаваро уже состоялись переговоры.

Сделка будет заключена на арендной основе с обязательством выкупа до 30 июня. Ожидается, что Наингголан заменит в «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, который минувшим летом перешел в «Барселону» за 40 млн евро.

Сообщалось также, что хавбеком интересовался «Челси».