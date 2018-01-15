Гендиректор «Уфы»: «Контракт с Сейдахметом? Ему еще нет 18 лет»

В начале года мы сообщали о юном казахстанском таланте Еркебулане Сейдахмете, который в ближайшее время должен был стать игроком «Уфы». Генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов рассказал о том, когда 17-летний футболист присоединится к уфимцам:

«Он должен присоединиться к команде 17 января. Сегодня вылетает — и около суток проведет в дороге.

Зависит ли подписание контракта с казахстанцем от работы на сборе „Уфы“? Без комментариев. Парень молодой, ему еще нет 18 лет, поэтому до достижения этого возраста даже разговоры об этом вести нельзя. Пройдет сборы с командой — а там посмотрим».