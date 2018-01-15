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Судья извинился за удар игрока «Нанта»

сегодня, 19:43
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ Тони Шапрон извинился перед игроком хозяев Диего Карлосом.

Напомним, что по ходу встречи футболист случайно зацепил рефери. Лежа на газоне, судья решил отомстить игроку и ударил его ногой, после чего показал вторую желтую карточку. За случившийся инцидент Шапрон отстранен от работы.

«Во время матча меня задел Диего Карлос, после этого я почувствовал резкую боль в месте недавнего повреждения. Потом я просто рефлекторно попытался ударить игрока. Я признаю свою ошибку и хотел бы извиниться перед игроком», - сказал Шапрон.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:09
Его бы в наш чемп..Ну допустим судит ЦСКА..подбегает Вернблюм, плюётся и в ответ ...харчёк..Здорово! А чё?)
Apsny
Apsny
сегодня в 20:06
Извинение тоже многое что значит.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 19:52
Отстранить его надо после такого. Профессионал сдержал бы эту искру эмоций
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