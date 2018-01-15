Судья извинился за удар игрока «Нанта»

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ Тони Шапрон извинился перед игроком хозяев Диего Карлосом.

Напомним, что по ходу встречи футболист случайно зацепил рефери. Лежа на газоне, судья решил отомстить игроку и ударил его ногой, после чего показал вторую желтую карточку. За случившийся инцидент Шапрон отстранен от работы.

«Во время матча меня задел Диего Карлос, после этого я почувствовал резкую боль в месте недавнего повреждения. Потом я просто рефлекторно попытался ударить игрока. Я признаю свою ошибку и хотел бы извиниться перед игроком», - сказал Шапрон.