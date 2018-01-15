Пеле: «Неймар и Коутиньо вдвоём не смогут выиграть чемпионат мира»

Легендарный бразильский футболист Пеле считает, что сборная Бразилии сможет добиться успеха на предстоящем чемпионате мира только за счет успешных командных действий, а не благодаря отдельным личностям.

«Если мы будем думать, что Неймар и Коутиньо вдвоем всё сделают, то далеко не уедем. Нужна команда. Когда я выигрывал со сборной чемпионат мира, это был не только Пеле - у нас была команда. Два футболиста не смогут выиграть мундиаль».

Бразилия в своем квартете на ЧМ сыграет с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.