Джан: «Я ничего ни с кем не подписывал и до лета остаюсь в „Ливерпуле“»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан заявил, что этой зимой не собирается покидать английский клуб:

«Всем заправляет мой агент, но до лета я остаюсь в „Ливерпуле“. Я ничего не подписывал ни с „Ювентусом“, ни с кем-либо ещё.

Конечно, я открыт для переговоров с „Ливерпулем“. Почему нет? У меня всё ещё есть контракт с ним. Это потрясающий клуб. Что я могу сказать? Обо всём остальном позаботится мой агент. Я же сосредоточен на своих выступлениях и отдам всё ради нашей команды».

Ранее сообщалось, что Джан отказался переходить в «Баварию» и «Манчестер Сити».