Пасторе близок к переезду в Италию

Исходя из данных итальянских СМИ, полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе близок к переходу в «Интер».



Сообщается, что минувшей ночью спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио встретился с агентом 28-летнего футболиста. Ранее слухи уже связывали аргентинца и «нерадзурри», однако сделка может быть осложнена некоторыми обстоятельствами. Предполагается, что «Интер» намерен взять Хавьера в аренду, когда парижане рассчитывают на продажу игрока, либо на аренду с обязательным правом выкупа.