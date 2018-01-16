Стадион в Калининграде подняли на 1,7 м, чтобы избежать затопления поля

Cтадион в Калининграде, который примет матчи ЧМ-2018, подняли на 1,7 метра, чтобы поле не затопило.

«У поля нашего самого западного объекта есть свой маленький секрет. По существующим нормативам строительства футбольное поле необходимо заглублять на полтора метра от уровня стадиона. Однако из-за особенностей низменного и болотистого острова Октябрьский, на котором построена арена, при соблюдении этого правила при малейшем дожде или подъёме уровня реки Преголя поле превращалось бы в бассейн. Поэтому при проектировании было принято решение поднять уровень самого стадиона на 1,7 м выше первоначальной проектной отметки», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что поле стадиона переведено в зимний режим. Накануне подрядчики завершили прошивку газона и уложили сверху специальное полотно, которое препятствует промерзанию почвы и травы.