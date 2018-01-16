Стадион в Калининграде подняли на 1,7 м, чтобы избежать затопления поля

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 26’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 26’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ отказался от Доннаруммы0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 68
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»46
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами2
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги8
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

Стадион в Калининграде подняли на 1,7 м, чтобы избежать затопления поля

сегодня, 13:30

Cтадион в Калининграде, который примет матчи ЧМ-2018, подняли на 1,7 метра, чтобы поле не затопило.

«У поля нашего самого западного объекта есть свой маленький секрет. По существующим нормативам строительства футбольное поле необходимо заглублять на полтора метра от уровня стадиона. Однако из-за особенностей низменного и болотистого острова Октябрьский, на котором построена арена, при соблюдении этого правила при малейшем дожде или подъёме уровня реки Преголя поле превращалось бы в бассейн. Поэтому при проектировании было принято решение поднять уровень самого стадиона на 1,7 м выше первоначальной проектной отметки», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что поле стадиона переведено в зимний режим. Накануне подрядчики завершили прошивку газона и уложили сверху специальное полотно, которое препятствует промерзанию почвы и травы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Екатеринбург Арена» примет 3 матча в рамках тестирования стадиона перед мундиалем
11 января 3
Матч между сборными России и Турции может состояться на новом стадионе «Динамо»
10 января 2
В Екатеринбурге завершилось строительство арены для ЧМ-2018
29 декабря 2017 6
Стадион ЦСКА будет носить новое название в течение 10 лет
28 декабря 2017 29
Стадион ЦСКА официально переименован
28 декабря 2017 47
В Екатеринбурге открыли тренировочную базу для участников ЧМ-2018
28 декабря 2017 0
Обсудить
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:10
Сэкономили... Питер бы денег запросил на опускание уровня моря на 1,7м... )))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:51
Теперь затоплять будет близлежащие территории.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100