АПЛ расширит показ закулисной жизни команд

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вчера, 23:55

По информации источника, Английская Премьер-Лига собирается расширить показ закулисной жизни клубов.

Как сообщалось в январе, команды должны были разрешить игрокам носить нательные камеры во время разминки и выхода на поле, а также дать возможность проводить съёмку из раздевалок, брать интервью в перерыве с кем-то из футболистов, главным тренером или членом тренерского штаба.

Теперь же представители высшего дивизиона согласились пойти ещё дальше, что позволит зрителям увидеть, как футболисты и тренеры готовятся к матчам.

В настоящее время вещателям разрешён доступ на тренировочную площадку примерно раз в месяц исключительно для того, чтобы снять материал, который можно использовать в репортажах и освещении событий.

Однако в соответствии с поправкой к правилам АПЛ , каждый клуб теперь должен предоставить производственному партнёру лиги доступ к съёмке 30-минутной «расширенной тренировочной сессии», в которой по крайней мере один игрок, а также главный тренер или кто-то из его помощников должны быть подключены к аудиосистеме.

Командам нужно будет предоставить лиге список из пяти игроков, недавно выходивших в стартовом составе, из которых она сможет выбрать, и если футболист согласится, то у него появится возможность носить камеру на теле.

Клубы могут снимать материал сами, но он в любом случае должен соответствовать производственным требованиям лиги.

На утверждение окончательного монтажа будет отводиться 24 часа. Сессии также могут дополнить существующие обязательства клубов по закулисному контенту.

Как сообщают инсайдеры, будут приняты меры безопасности, чтобы не допустить разглашения конфиденциальной информации, например, тактического планирования и выбора состава.