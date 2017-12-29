В Екатеринбурге завершилось строительство арены для ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим тренером первой части сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 14 6.1 1.22
  • Главные новости
  • Все новости
18:13
Хавбек «Ювентуса» может продолжить карьеру в России33
17:58
«Челси» согласился продать Куртуа5
15:16
«Динамо» продлило контракт с основным полузащитником команды11
14:06
«Зенит» нацелился на футболиста «Рубина»45
12:26
«Краснодар» готов принять предложение по Смолову от клуба АПЛ56
19:16
Тюнин: «Постараюсь доказать, что „Спартак“ не ошибся, пригласив меня»0
19:09
Моуриньо: «Лукаку устал, но я не могу предоставить ему отдых»1
18:59
Шадли пропустит два месяца из-за рецидива травмы бедра0
18:59
Спаллетти заявил, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду1
18:51
Почеттино назвал Кейна бесценным игроком5
18:43
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Кэррику в Италии1
18:42
Гвардиола: «Сейчас выясняется, что Стоунз обошёлся нам слишком дёшево»2
18:35
Мойес: «Нет гарантий, что „Вест Хэм“ кого-то купит»0
18:25
Компани получил учёную степень6
17:56
Утверждено время начала следующего Эль Класико в Ла Лиге9
17:49
Кейн рискует пропустить встречу против «Суонси»2
17:47
«Вест Хэм» отзовёт хавбека из аренды в гладбахской «Боруссии»0
17:40
Фарфан опроверг слухи о возможном переходе в «Палмейрас»4
17:36
Гаттузо: «Мы знаем о тех проблемах, что были и по-прежнему есть у „Милана“»1
17:27
Хайнкес: «„Бавария“ хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше»2
17:26
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в услугах Джана0
17:16
Моуриньо: «Ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини?»8
16:59
Роналдо: «У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами»14
16:42
Аллегри намекнул, что «Ювентус» отдаст Пьяцу в аренду3
16:29
«Спартак» подписал Тюнина23
 

В Екатеринбурге завершилось строительство арены для ЧМ-2018

сегодня, 13:21

Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии.

«Стадион в Екатеринбурге построен. В преддверии 2018 года мы рады сообщить о том, что „Екатеринбург-Арена“ к чемпионату мира получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира. 15 июня там сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стадион ЦСКА будет носить новое название в течение 10 лет
Вчера, 19:53 29
Стадион ЦСКА официально переименован
Вчера, 19:11 45
В Екатеринбурге открыли тренировочную базу для участников ЧМ-2018
Вчера, 14:36 0
На стадионе в Саранске завершился монтаж видеотабло
26 декабря 7
Строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено
20 декабря 45
Стадион в Калининграде могут открыть игрой с участием команды из Бундеслиги
15 декабря 23
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:32
Косяки еще погода доделывать будут.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:46
Молодцы!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:22
Заблаговременно управились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100