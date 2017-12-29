В Екатеринбурге завершилось строительство арены для ЧМ-2018

Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии.

«Стадион в Екатеринбурге построен. В преддверии 2018 года мы рады сообщить о том, что „Екатеринбург-Арена“ к чемпионату мира получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира. 15 июня там сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.