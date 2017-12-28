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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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В Екатеринбурге открыли тренировочную базу для участников ЧМ-2018

сегодня, 14:36

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открылась тренировочная база «Ермак» для команд-участниц чемпионата мира-2018. 

«Сегодня после реконструкции открылась тренировочная площадка парка-стадиона „Химмаш“, на период чемпионата мира по футболу 2018 года она будет носить временное название „Ермак“. На стадионе построены футбольные поля с натуральным травяным покрытием, размер игровой зоны - 105 на 68 метров. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей», - сообщает пресс-служба городской администрации.

На территории базы расположены комментаторская кабина, места для журналистов, две раздевалки с душевыми, конференц-зал, радиоузел и медицинский кабинет.

Напомним, что в Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Как и базы в Калининграде, екатеринбургские тренировочные базы после мундиаля передадут детским спортивным школам.

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