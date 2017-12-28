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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Стадион ЦСКА официально переименован

вчера, 19:11

Сегодня стадион ЦСКА официально переименовали в «ВЭБ Арену». В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго», — сказал Бабаев.

Стадион ЦСКА открылся в сентябре 2016 года. По словам президента «армейцев» Евгения Гинера, общая стоимость объекта составила порядка 400 млн долларов.

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Все комментарии
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 01:33
гиннер: вагнера нет
думбии нет
муссы нет
что б еще продать???
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:17
Гинер красава знает с кем дружбу водить)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:14
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 23:48
    Хорошо, что "ВЭБ Арена", а не какая то "открывашка"
    sir_Alex
    sir_Alex ответил parallels
    вчера в 22:50
    parallels:
    пока продолжается. пусть дадут ответ, а не прячутся. вангую, только парой строк упомянут в новогодней статье на главной, типа, бла-бла. год был хороший, мы из достижений - новый дизайн, который почти всем пришёлся по вкусу, всего наилучшего. стандартной отпиской отделаются, вместо внятного ответа.
    Хозяин - барин!
    sir_Alex
    sir_Alex ответил cska.78
    вчера в 22:50
    cska.78:
    Почему? Изначально писали что на сутки, кто согласился, тот не появлялся сутки! А если бы не появилась ссылка со старой версией, то многих бы и не было!
    Так в чём был смысл бойкота?
    parallels
    parallels ответил sir_Alex
    вчера в 22:25
    sir_Alex:
    А что же с бойкотом сайта?
    пока продолжается. пусть дадут ответ, а не прячутся. вангую, только парой строк упомянут в новогодней статье на главной, типа, бла-бла. год был хороший, мы из достижений - новый дизайн, который почти всем пришёлся по вкусу, всего наилучшего. стандартной отпиской отделаются, вместо внятного ответа.
    cska.78
    cska.78 ответил sir_Alex
    вчера в 22:04
    sir_Alex:
    Короче говоря, пшик получился из бойкота! 😜
    Почему? Изначально писали что на сутки, кто согласился, тот не появлялся сутки! А если бы не появилась ссылка со старой версией, то многих бы и не было!
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 22:03
    Ну и ладненько.
    sir_Alex
    sir_Alex ответил cska.78
    вчера в 22:03
    cska.78:
    Так на сутки был! Да и ссылка новая давно тут гуляет, единственная по которой еще доступен старый вариант!
    Короче говоря, пшик получился из бойкота! 😜
    cska.78
    cska.78 ответил sir_Alex
    вчера в 22:01
    sir_Alex:
    А что же с бойкотом сайта?
    Так на сутки был! Да и ссылка новая давно тут гуляет, единственная по которой еще доступен старый вариант!
    sir_Alex
    sir_Alex ответил cska.78
    вчера в 21:59
    cska.78:
    Пусть будет «ВЭБ Арена» Успехов ЦСКА!
    А что же с бойкотом сайта?
    obana777
    obana777 ответил Jum13
    вчера в 21:52
    Jum13:
    Гимнасты - привыкли к чужим рукам, что с них взять
    Не знаю, к каким это чужим рукам привыкли гимнасты, а про лыжников и говорить нечего, одни руки, а пальцев не хватает, пытаются бежать вперед, а лыжи смазать нечем, и уже сзади плетутся и спотыкаются, но гонору не початый край.
    Jum13
    Jum13 ответил swift stream
    вчера в 21:10
    swift stream:
    А спартаку и переименовывать то нечего, как шатались по чужим стадионам, так и шатаются.
    Гимнасты - привыкли к чужим рукам, что с них взять
    obana777
    obana777 ответил Colonist
    вчера в 21:08
    Colonist:
    Надеюсь, скоро и ЦСКА переименуют!
      mat73
      mat73
      вчера в 21:05
      Вэб так Вэб, хорошо хоть постоянно деньги не клянчат как некоторые!
      swift stream
      swift stream
      вчера в 20:58
      А спартаку и переименовывать то нечего, как шатались по чужим стадионам, так и шатаются.
      cska plus
      cska plus
      вчера в 20:51
      А вчера разве не ВЭБ Ареной назывался?
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      вчера в 20:43
      Я против что стадион назвали ВЭБ надо ЦСКА ЭТО НАША ИСТОРИЯ И МЫ ПРИВЫКЛИ
      Александр Северный
      Александр Северный ответил Colonist
      вчера в 20:11
      Colonist:
      Надеюсь, скоро и ЦСКА переименуют!
        Крейсер
        Крейсер ответил Colonist
        вчера в 20:11
        Colonist:
        Надеюсь, скоро и ЦСКА переименуют!
          Jum13
          Jum13 ответил Colonist
          вчера в 20:01
          Colonist:
          Надеюсь, скоро и ЦСКА переименуют!
            Дед за ЦСКА
            Дед за ЦСКА ответил Colonist
            вчера в 19:50
            Colonist:
            Надеюсь, скоро и ЦСКА переименуют!
            Одна надеялась, да СЕМЕРЫХ родила))).
            Шишанутый
            Шишанутый
            вчера в 19:50
            А Барселона свой скоро в Катар Стедиум переменует. Дениги за это шейхи переведут на офшорный счет Месськи.
            Суеверный
            Суеверный
            вчера в 19:47
            Странная штука. У ВЭБ вроде не все благополучно. Хитрая финансовая комбинация... Стадион вот ей не особенно подвержен. А ребятам что на рублевых контрактах тоже уменьшение по итогам года...
            Крейсер
            Крейсер ответил cаp
            вчера в 19:43
            cаp:
            А когда же в спб стадик уже переименуют в баклан-арену?
            Бакланы и так знают, что это их арена.
            Фата лист
            Фата лист
            вчера в 19:42
            Я думал, что уже давно официально ВЭБ...
            Дед за ЦСКА
            Дед за ЦСКА ответил Colonist
            вчера в 19:40
            Colonist:
            В народе переименован в унитаз!:)
              cаp
              cаp
              вчера в 19:38
                Крейсер
                Крейсер
                вчера в 19:38
                Помнится, за несколько месяцев до открытия стадиона, Гинер вещал, что название будет крутое. Не просто название, а брэнд. Что на открытие стадиона приедет Челси.
                Всё оказалось липой.
                Челси не доехал.
                Название назначил тот, кому Гинер торчит кучу денег.
                Бедолаги.
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