Стадион ЦСКА официально переименован

Сегодня стадион ЦСКА официально переименовали в «ВЭБ Арену». В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго», — сказал Бабаев.

Стадион ЦСКА открылся в сентябре 2016 года. По словам президента «армейцев» Евгения Гинера, общая стоимость объекта составила порядка 400 млн долларов.