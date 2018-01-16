Катар и Казахстан хотят принять Суперкубок России-2018

РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом рассказал глава лиги Сергей Прядкин.
«Есть предложение от Катара, Казахстанской Федерации футбола провести у них Суперкубок. Мы это все обсуждаем. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место».
Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе «Локомотив».
да чтоб с дополнительным временем и пенальтями
да чтоб с дополнительным временем и пенальтями
они чуют что ссориться с нами не стоит , и нашим хорошо известно о финансировании террора Катаром , пример Сирии им немного но уроком послужил.
короче это политика , на рекламный ход РФПЛ это не похоже
они чуют что ссориться с нами не стоит , и нашим хорошо известно о финансировании террора Катаром , пример Сирии им немного но уроком послужил.
короче это политика , на рекламный ход РФПЛ это не похоже
(далее по тексту - цитата Лаврова)
(далее по тексту - цитата Лаврова)