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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Катар и Казахстан хотят принять Суперкубок России-2018

сегодня, 15:18

РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом рассказал глава лиги Сергей Прядкин.

«Есть предложение от Катара, Казахстанской Федерации футбола провести у них Суперкубок. Мы это все обсуждаем. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место».

Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе «Локомотив».

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:20
Не надо этого делать. Несмотря на то, что Казахстан и Катар находятся довольно далеко друг от друга, есть у этих стран две общие вещи-первое это то, что обе начинаются на КА, а второе, что и там, и там болелы клали на Российский футбол.
Azike
Azike ответил Мельгарехо
сегодня в 19:09
Загрузи свое фото на аву, посмотрим в твои "большие и красивые" глаза
тот еще добряк
тот еще добряк
сегодня в 18:28
Зачем это нужно Катору?
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 17:31
да!!! в катаре и где то 15-20 числах августа в 12-14 часов по местному времени. чтоб наши пешеходы ощутили что большие деньги достаются не совсем легко.
да чтоб с дополнительным временем и пенальтями
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:30
Ну уж лучше в российских городах. Так сказать для развития футбола.
Saang
Saang
сегодня в 16:24
Это наши идиоты или они обкурились?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:07
Представляю матч Локомотив-Луч-Энергия.
311
311
сегодня в 15:59
Если Спартак будет одним из оппонентов, можно в Зимбабве провести, аншлаг гарантирован!)
The Bilderberg group
The Bilderberg group ответил Мельгарехо
сегодня в 15:54
Мельгарехо:
ладно Казахстан, у узкоглазых стало модно проводить различные мероприятия (концерты, КВН, хоккей и т.д.) но Катару это зачем??
это такой лизок с их стороны нашему Пу....
они чуют что ссориться с нами не стоит , и нашим хорошо известно о финансировании террора Катаром , пример Сирии им немного но уроком послужил.
короче это политика , на рекламный ход РФПЛ это не похоже
eugen-han
eugen-han
сегодня в 15:47
15 лет - это почти что мини - юбилей,но дело не в цифре,а если в ней,то только в виде градуса на термометре,когда будут проводить этот суперкубок,и задается нам,что эта инициатива исходит вовсе не от вышеупомянутых стран,где погода будет более или менее приемлема ,а потом - это же лишние средства по смете,которые можно освоить под тем или иным предлогом,а затем присвоить.
kust07
kust07
сегодня в 15:40
Да кому наш футбол за границей нужен))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:39
В КАТАРЕ МОГУТ ШОКОЛАДКИ РАСПЛАВИТЬСЯ ! ДАВАЙ НА УЭМБЛИ !!!
vka1970
vka1970
сегодня в 15:38
Чтобы не бакланили пегасы, а одной из команд в розыгрыше будет Спартак или отзовут обратно свои предложения и Катар и Казахстан.Смотреть на два унылых проекта, сил нет.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:33
ладно Казахстан, у узкоглазых стало модно проводить различные мероприятия (концерты, КВН, хоккей и т.д.) но Катару это зачем??
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:29
И сколько болельщиков например в Катаре на стадионе будет, не смешите тут народ.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 15:29
А болелам-то как удобно будет на игру сгонять! Пяццот км - не крюк, как известно...
(далее по тексту - цитата Лаврова)
parallels
parallels ответил RDeanW
сегодня в 15:26
RDeanW:
потому что наконец-то нормальные клубы в суперкубке встретились впервые за долгое время. сразу и интерес за рубежом подскочил. через пол года опять спартак с локо разыгрывать будут, казахи с катаром шарят, вот и хотят себе хороший матч отхватить
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 15:23
    потому что наконец-то нормальные клубы в суперкубке встретились впервые за долгое время. сразу и интерес за рубежом подскочил. через пол года опять спартак с локо разыгрывать будут, казахи с катаром шарят, вот и хотят себе хороший матч отхватить
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