Катар и Казахстан хотят принять Суперкубок России-2018

РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом рассказал глава лиги Сергей Прядкин.

«Есть предложение от Катара, Казахстанской Федерации футбола провести у них Суперкубок. Мы это все обсуждаем. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место».

Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе «Локомотив».