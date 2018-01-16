Дзюба близок к переходу в «Уфу»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев признался, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба интересовался у него по поводу уфимского клуба.
«Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в уфимском коллективе его примут или не примут».
Ранее сообщалось, что «Уфа» попробует взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду.
Фурсенко выходит из кабинета, протягивает листок Дзюбе и говорит, это телефон Засеева, позвони узнай как тебя в Уфе примут.
Фурсенко выходит из кабинета, протягивает листок Дзюбе и говорит, это телефон Засеева, позвони узнай как тебя в Уфе примут.