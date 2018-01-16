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Дзюба близок к переходу в «Уфу»

сегодня, 16:15

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев признался, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба интересовался у него по поводу уфимского клуба.

«Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в уфимском коллективе его примут или не примут».

Ранее сообщалось, что «Уфа» попробует взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду.

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 21:20
Интересно, а Дзюба в курсе ваще?)))
Полевой Командир
Полевой Командир ответил blitz
сегодня в 20:28
blitz:
Засеев:"Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался......" Засеев, ты кто такой, что бы с тобой решать трансферы?
это не Засеев... Это уровень Дзюбы такой, что прежде ,чем с ним будут разгововаривать первые люди в клубе, нужно, что бы это чудо коллектив принял... Если его игроки не бреют, на кой он сдался и что с ним вообще тогда обсуждать?
Reneg
Reneg ответил blitz
сегодня в 20:11
blitz:
Засеев:"Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался......" Засеев, ты кто такой, что бы с тобой решать трансферы?
для "Уфы" Азамат капитан, игрок, проделавший с командой путь от второго дивизиона(ПФЛ) до премьер-лиги и просто уважаемый человек, а Дзюба как раз таки никто для Уфы. Как он сможет помочь команде, где каждый гол на вес золота и надо вгрызаться в каждый мяч, бороться, а не ждать удобные передачи от напарников.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:03
Говорят в Уфе сегодня всплеск продаж переносных сейфов!
старина
старина
сегодня в 19:58
Скоро сам заплатит,чтобы его кто нибудь подобрал
Брулин
Брулин
сегодня в 19:40
Дзюба: "Выбрал «Уфу», потому что хочу что-то выиграть. Хочу играть в сильном амбициозном клубе, в команде, которая ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче, выигрывать титулы. А не ставить перед собой задачи попасть в пятерку, четверку, в зону Лиги Европы"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 19:23
«Уфа» попробует взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду.
Губа не дура, в бесплатную аренду!
112910415
112910415
сегодня в 19:13
трофеи практически в кармане, ура!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:22
Это несерьезно...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:08
Дзюба, на всякий случай, почву всё таки прозондировал.
Морозовский
Морозовский ответил Мигалков
сегодня в 18:07
Мигалков:
Перейду в Уфу и наконец-то пойдут трофеи, прикрыв глаза от удовольствия, мечтал Дзюба..
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    сегодня в 18:01
    короче закат игрочишки. Этот толстый тюлень и в уфе будет ходить пешком по полю, а потом его выгонят в Арарат или команду негрилы тимати
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 18:00
    Засеев первый повесил амбарный замок на свой шкафчик.
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    сегодня в 17:56
    Игрочишка все Мячтал, что Зенита трамплином уйдет в китайский клуб. Не вышло, даже китаезы бакланов не рассматривают как футболистов.
    сканер
    сканер
    сегодня в 17:56
    Прогресс,по сравнению с Зенитом-2!Вопрос в другом,будут ли у него ассистенты?
    blitz
    blitz
    сегодня в 17:55
    Засеев:"Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался......"

    Засеев, ты кто такой, что бы с тобой решать трансферы?
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    сегодня в 17:55
    Пацаны из Зенита в уфу бегут, хехе.
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 17:53
    Хоть где-то место нашлось.
    МясоМосква
    МясоМосква
    сегодня в 17:46
    Дзюба просится в Уфу!Я щас со смеху помру!!)))
    Мигалков
    Мигалков
    сегодня в 17:44
    Перейду в Уфу и наконец-то пойдут трофеи, прикрыв глаза от удовольствия, мечтал Дзюба..
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая
    сегодня в 17:43
    ...ну хоть так и то польза...в Уфе скамейки не струганые , отполирует...
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 17:39
    Это закат!..
    stavr74
    stavr74 ответил LOpp
    сегодня в 17:39
    LOpp:
    интересно Зенит своих игроков в аренду пристраивает. Фурсенко выходит из кабинета, протягивает листок Дзюбе и говорит, это телефон Засеева, позвони узнай как тебя в Уфе примут.
    скорее всего Манчини
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 17:38
    «Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в уфимском коллективе используют наличность )) носят наличные иль карточки только »
    Miaf
    Miaf ответил parallels
    сегодня в 17:35
    parallels:
    привет. а ты научился добавлять закладки в браузер? 😄
    Когда нету выбора и не такому научишься.
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 17:32
    Ранее сообщалось, что «Уфа» попробует взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду.


    на сайте досуг.ру "бесплатная аренда" таких цен нет, придется раскошелиться.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:26
    интересно Зенит своих игроков в аренду пристраивает.

    Фурсенко выходит из кабинета, протягивает листок Дзюбе и говорит, это телефон Засеева, позвони узнай как тебя в Уфе примут.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 17:13
    ...теоретически могли попасть в еврокубки...теперь уже нет...
    parallels
    parallels ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 17:13
    Аргeнтинeц:
    Дзюба близок к трофеям
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 17:12
      Боится значит сразу так. А вообще не плохой вариант для него. Пускает держит птицу счастья за хвост.
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