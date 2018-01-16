Дзюба близок к переходу в «Уфу»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев признался, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба интересовался у него по поводу уфимского клуба.



«Дзюба мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в уфимском коллективе его примут или не примут».



Ранее сообщалось, что «Уфа» попробует взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду.