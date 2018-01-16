Эксперты против Квинси Промеса. Слово защите

16 января 2018, 14:10

Канчельскис после своего наезда на Квинси забыл добавить: «Раунд!» Промес по-хулигански ответил эксперту, которого таковым не считает. «Соккер.ру» расставляет всех по местам.

Нападки на Квинси со стороны группы российских футбольных экспертов стали в нынешнем сезоне весьма популярны. Осенью Геннадий Орлов задавался вопросом: «Куда делся Промес?» И тут же отвечал, что голландец перестал прилежно тренироваться и снизил к себе требования. На самом деле Квинси в тот момент находился в лазарете – вот куда он «пропал». Горлукович советует Промесу продлить контракт со «Спартаком» на 15 лет и до пенсии играть в РФПЛ, потому что в Европе его не ждут, а Канчельскиса нам и вовсе предстоит разобрать на цитаты. Мужики, это все потому что он смуглый?! Да в этой акции расизма больше, чем в безобидной шутке Джикии про «шоколадок»!

Шучу-шучу, не напрягайтесь. Просто любопытно, почему к лучшему игроку России прошлого года, чемпиону, бессменному лидеру РФПЛ по системе «гол плюс пас» такое резко негативное отношение. Не критическое, а именно негативное, вроде как Промес вообще бесталанный лентяй и приспособленец, который лопнет как мыльный пузырь в конкурентном чемпионате. Что пока не доказано, в отличие от успешности голландца в «Спартаке». Неужели все ради хайпа? Вылить помои на редкого по-настоящему сильного игрока в чемпионате России, получить дурную славу, а если очень повезет – то еще и ответ от эмоционального Квинси. Давайте посмотрим, что «зачитал» Канчельскис.

Канчельскис: «Квинси никуда не уедет! В Англии нужно играть в футбол, бороться, мячи отбирать. В нашей Премьер-Лиге он ходит пешком по полю и курит большую сигару».

Во-первых, давайте напомним, что Промес забил 53 гола и отдал 22 результативные передачи в 101 матче РФПЛ. Пешком и с огромной кубинской сигарой в зубах. Да он чертов гений! Обвинение Канчельскиса строится на том, что Квинси играет на чистых мячах, не вступает в отбор, не борется. Это неправда. Давайте сравним элементы борьбы голландца с аналогичными показателями его топовых коллег по амплуа из любимой Андреем Антанасовичем АПЛ.

Верховые единоборства

Промес (1.4), Салах (1.2) Стерлинг (0.9), Санчес (0.8), Азар (0.6), Сане (0.5).

Игра в отборе

Промес (1.2), Санчес (1.1), Сане (0.9), Стерлинг (0.6), Азар (0.2), Салах (0.1).

Перехваты мяча

Сане (0.5), Промес (0.3), Санчес (0.3), Стерлинг (0.3), Салах (0.2), Азар (0.1).

По двум компонентам из трех Квинси даже превосходит звездных коллег из АПЛ. Конечно же, это не говорит, что он круче них, а как раз подчеркивает разницу в силе чемпионатов, однако определенный запас перед предполагаемым увеличением уровня сложности у голландца имеется. Впрочем, даже ковыряться в статистике не нужно, чтобы знать, что Промес агрессивно работает без мяча, вступает в прессинг и не избегает контактов. Для этого достаточно всего лишь смотреть матчи с его участием.

Канчельскис: «Промес не попадет в „Ливерпуль“ после 0:7, в важных встречах сильные футболисты должны себя проявлять, а он пропал. „Тоттенхэм“ тоже не его уровень, про интерес „Эвертона“ у меня информации нет. Промес пожизненно останется в „Спартаке“!»

Спартаковские болельщики не будут против, если Квинси останется пожизненно и продолжит держать марку, но откуда же столько желчи у уважаемого эксперта? Во-первых, следуя его логике, в АПЛ не должно появляться бразильцев, которые проиграли Германии 1:7 на ЧМ-2014, и игроков ПСЖ после их фиаско в прошлой ЛЧ. Ну и в том же «Ливерпуле» ни один сильный игрок себя не проявил, когда «Ман Сити» громил их в первом круге 5:0. А помните, раньше МЮ побеждал «Арсенал» 8:2 и проигрывал «Сити» 1:6. Крест надо ставить на всех игроках, в чьей карьере случались жуткие разгромы! Отправлять в чемпионаты третьего сорта без права на реабилитацию. Ну, вы поняли.

Канчельскис: «Пусть еще лет на 15 останется в „Спартаке“, и все будут кричать: „Красавец!“ Но его сборная Голландии на чемпионат мира даже не вышла, а Промес тут ходит, отдыхает, не встречая сопротивления».

Очень жаль, что Канчельскису не задали вопрос о том, кто убил Кеннеди. Что-то мне подсказывает, он знает ответ. У сборной Голландии действительно проблемы, нынешнее поколение слабее предыдущих. Что же касается отдыха и отсутствия сопротивления в матчах РФПЛ, нужно проинтервьюировать защитников, которые расступаются перед Квинси.

Канчельскис: «Промес как правило играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. Это футболист среднего уровня, которому нечего делать в Англии. Выиграл со „Спартаком“ чемпионство, благодаря слабости конкурентов. А дальше что? Не верю, что Квинси хочет прогрессировать и играть в АПЛ. Иначе он давно бы уехал. Просто в „Спартаке“ он чувствует себя королем: захотел – не побежал, не отобрал, не сыграл в атаке. В России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня».

Единственная конструктивная, на мой взгляд, позиция во всем спиче – о том, что Квинси чередует удачные игры с блеклыми. Опираясь на фитнес-статистику и цифры борьбы странно утверждать, что он «отдыхает», но конструктивная игра у голландца в отдельных матчах категорически не клеится – из песни слов не выкинешь. Про «не побежал, не отобрал» - смотрящий да увидит, по игровой дисциплине и исполнению установок к Промесу вопросы возникают крайне редко. Он ответственный парень. В «Спартаке» чувствует себя лидером, но не королем. В конце вообще шикарно сказано. То есть, если ты выступаешь в чемпионате среднего уровня, то путь в АПЛ заказан, даже если ты перерос свою лигу? А как же там оказываются балканцы, скандинавы, южноамериканцы, голландцы, бельгийцы? Загадка. Разве селекция не предполагает поиск и отбор сильных футболистов?

Ответ Квинси: «Этот парень просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что „Промес играет в чемпионате России“. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я? Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю».

Квинси зря развил полемику, ему бы стоило ограничиться крайне лаконичным ответом, что-то вроде: «Окей, я услышал мнение, постараюсь переубедить всех, кто так считает». Но эмоциональный парень, выросший на улицах Амстердама, не сдержался. С кем не бывает, тем более у Промеса есть причины возмущаться. В конце он говорит, что не считает Канчельскиса экспертом, и хотя это сказано из-за личной обиды, Квинси попал в самое «яблочко».

«Говорящие головы» отдельно. Футбол отдельно

Проблема футбольной экспертизы в российской журналистике стоит в полный рост, потому что экспертом норовит назваться каждый бывший футболист, что вообще-то не дает такого права. Нужен определенный аналитический склад ума, умение выражать свои неплоские мысли и, пожалуй, самое важное – глубокое погружение в тему, владение актуальной информацией на данный момент. Талалаев – замечательный эксперт, Рахимов прекрасно справляется, Слуцкий мог бы достичь высот, Карпина, несмотря на некоторое косноязычие, всегда любопытно слушать. Возможно, кого-то забыл, но толковых экспертов и ораторов можно пересчитать по пальцам.

Бывшие же футболисты делятся на две категории. Часть из них не эпатирует, занимается разбором игры, как Сенников или Булатов. Они не звезды, их редко слушают с открытым ртом, но такие работники цеха необходимы. Другая же часть – это те, кто любит себя в футболе, а футбол без себя считают более или менее пустым занятием. Они не вспахивают информационное поле, даже не пытаются предстать осведомленными и знающими предмет лицами, но получают доступ к микрофону из-за того, что в прошлом классно пинали мяч.

В итоге, мы вместо экспертизы получаем футбольные байки или такую обстоятельную аналитику: «Мне кажется, команда A переиграла команду Б потому что у нее состав чуточку сильнее». А еще неимоверно доставляет масса фактических ошибок, из которых на ходу вырастают целые теории. Вряд ли в словах Канчельскиса в адрес Квинси есть что-то личное, а учитывая ярко выраженное пренебрежение к РФПЛ, возникает вопрос – а смотрит ли Андрей Антанасович матчи чемпионата России в необходимом объеме? И если не смотрит или смотрит полтора матча в год, то Промес прав: это не эксперт. И если свой уровень в футболе Канчельскис действительно доказал, передав очередь Промесу, то в футбольной экспертизе – пока нет. И он такой не один. Раунд!