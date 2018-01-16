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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Эксперты против Квинси Промеса. Слово защите

16 января 2018, 14:10

Канчельскис после своего наезда на Квинси забыл добавить: «Раунд!» Промес по-хулигански ответил эксперту, которого таковым не считает. «Соккер.ру» расставляет всех по местам.

Нападки на Квинси со стороны группы российских футбольных экспертов стали в нынешнем сезоне весьма популярны. Осенью Геннадий Орлов задавался вопросом: «Куда делся Промес?» И тут же отвечал, что голландец перестал прилежно тренироваться и снизил к себе требования. На самом деле Квинси в тот момент находился в лазарете – вот куда он «пропал». Горлукович советует Промесу продлить контракт со «Спартаком» на 15 лет и до пенсии играть в РФПЛ, потому что в Европе его не ждут, а Канчельскиса нам и вовсе предстоит разобрать на цитаты. Мужики, это все потому что он смуглый?! Да в этой акции расизма больше, чем в безобидной шутке Джикии про «шоколадок»! 

Шучу-шучу, не напрягайтесь. Просто любопытно, почему к лучшему игроку России прошлого года, чемпиону, бессменному лидеру РФПЛ по системе «гол плюс пас» такое резко негативное отношение. Не критическое, а именно негативное, вроде как Промес вообще бесталанный лентяй и приспособленец, который лопнет как мыльный пузырь в конкурентном чемпионате. Что пока не доказано, в отличие от успешности голландца в «Спартаке». Неужели все ради хайпа? Вылить помои на редкого по-настоящему сильного игрока в чемпионате России, получить дурную славу, а если очень повезет – то еще и ответ от эмоционального Квинси. Давайте посмотрим, что «зачитал» Канчельскис.

Канчельскис: «Квинси никуда не уедет! В Англии нужно играть в футбол, бороться, мячи отбирать. В нашей Премьер-Лиге он ходит пешком по полю и курит большую сигару». 

Во-первых, давайте напомним, что Промес забил 53 гола и отдал 22 результативные передачи в 101 матче РФПЛ. Пешком и с огромной кубинской сигарой в зубах. Да он чертов гений! Обвинение Канчельскиса строится на том, что Квинси играет на чистых мячах, не вступает в отбор, не борется. Это неправда. Давайте сравним элементы борьбы голландца с аналогичными показателями его топовых коллег по амплуа из любимой Андреем Антанасовичем АПЛ. 

Верховые единоборства  
Промес (1.4), Салах (1.2) Стерлинг (0.9), Санчес (0.8), Азар (0.6), Сане (0.5).
Игра в отборе
Промес (1.2), Санчес (1.1), Сане (0.9), Стерлинг (0.6), Азар (0.2), Салах (0.1).
Перехваты мяча
Сане (0.5), Промес (0.3), Санчес (0.3), Стерлинг (0.3), Салах (0.2), Азар (0.1).

По двум компонентам из трех Квинси даже превосходит звездных коллег из АПЛ. Конечно же, это не говорит, что он круче них, а как раз подчеркивает разницу в силе чемпионатов, однако определенный запас перед предполагаемым увеличением уровня сложности у голландца имеется. Впрочем, даже ковыряться в статистике не нужно, чтобы знать, что Промес агрессивно работает без мяча, вступает в прессинг и не избегает контактов. Для этого достаточно всего лишь смотреть матчи с его участием. 

Канчельскис: «Промес не попадет в „Ливерпуль“ после 0:7, в важных встречах сильные футболисты должны себя проявлять, а он пропал. „Тоттенхэм“ тоже не его уровень, про интерес „Эвертона“ у меня информации нет. Промес пожизненно останется в „Спартаке“!»

Спартаковские болельщики не будут против, если Квинси останется пожизненно и продолжит держать марку, но откуда же столько желчи у уважаемого эксперта? Во-первых, следуя его логике, в АПЛ не должно появляться бразильцев, которые проиграли Германии 1:7 на ЧМ-2014, и игроков ПСЖ после их фиаско в прошлой ЛЧ. Ну и в том же «Ливерпуле» ни один сильный игрок себя не проявил, когда «Ман Сити» громил их в первом круге 5:0. А помните, раньше МЮ побеждал «Арсенал» 8:2 и проигрывал «Сити» 1:6. Крест надо ставить на всех игроках, в чьей карьере случались жуткие разгромы! Отправлять в чемпионаты третьего сорта без права на реабилитацию. Ну, вы поняли.

Канчельскис: «Пусть еще лет на 15 останется в „Спартаке“, и все будут кричать: „Красавец!“ Но его сборная Голландии на чемпионат мира даже не вышла, а Промес тут ходит, отдыхает, не встречая сопротивления». 

Очень жаль, что Канчельскису не задали вопрос о том, кто убил Кеннеди. Что-то мне подсказывает, он знает ответ. У сборной Голландии действительно проблемы, нынешнее поколение слабее предыдущих. Что же касается отдыха и отсутствия сопротивления в матчах РФПЛ, нужно проинтервьюировать защитников, которые расступаются перед Квинси. 

Канчельскис: «Промес как правило играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. Это футболист среднего уровня, которому нечего делать в Англии. Выиграл со „Спартаком“ чемпионство, благодаря слабости конкурентов. А дальше что? Не верю, что Квинси хочет прогрессировать и играть в АПЛ. Иначе он давно бы уехал. Просто в „Спартаке“ он чувствует себя королем: захотел – не побежал, не отобрал, не сыграл в атаке. В России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня». 

Единственная конструктивная, на мой взгляд, позиция во всем спиче – о том, что Квинси чередует удачные игры с блеклыми. Опираясь на фитнес-статистику и цифры борьбы странно утверждать, что он «отдыхает», но конструктивная игра у голландца в отдельных матчах категорически не клеится – из песни слов не выкинешь. Про «не побежал, не отобрал» - смотрящий да увидит, по игровой дисциплине и исполнению установок к Промесу вопросы возникают крайне редко. Он ответственный парень. В «Спартаке» чувствует себя лидером, но не королем. В конце вообще шикарно сказано. То есть, если ты выступаешь в чемпионате среднего уровня, то путь в АПЛ заказан, даже если ты перерос свою лигу? А как же там оказываются балканцы, скандинавы, южноамериканцы, голландцы, бельгийцы? Загадка. Разве селекция не предполагает поиск и отбор сильных футболистов?

Ответ Квинси: «Этот парень просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что „Промес играет в чемпионате России“. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я? Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю».

Квинси зря развил полемику, ему бы стоило ограничиться крайне лаконичным ответом, что-то вроде: «Окей, я услышал мнение, постараюсь переубедить всех, кто так считает». Но эмоциональный парень, выросший на улицах Амстердама, не сдержался. С кем не бывает, тем более у Промеса есть причины возмущаться. В конце он говорит, что не считает Канчельскиса экспертом, и хотя это сказано из-за личной обиды, Квинси попал в самое «яблочко». 

«Говорящие головы» отдельно. Футбол отдельно

Проблема футбольной экспертизы в российской журналистике стоит в полный рост, потому что экспертом норовит назваться каждый бывший футболист, что вообще-то не дает такого права. Нужен определенный аналитический склад ума, умение выражать свои неплоские мысли и, пожалуй, самое важное – глубокое погружение в тему, владение актуальной информацией на данный момент. Талалаев – замечательный эксперт, Рахимов прекрасно справляется, Слуцкий мог бы достичь высот, Карпина, несмотря на некоторое косноязычие, всегда любопытно слушать. Возможно, кого-то забыл, но толковых экспертов и ораторов можно пересчитать по пальцам. 

Бывшие же футболисты делятся на две категории. Часть из них не эпатирует, занимается разбором игры, как Сенников или Булатов. Они не звезды, их редко слушают с открытым ртом, но такие работники цеха необходимы. Другая же часть – это те, кто любит себя в футболе, а футбол без себя считают более или менее пустым занятием. Они не вспахивают информационное поле, даже не пытаются предстать осведомленными и знающими предмет лицами, но получают доступ к микрофону из-за того, что в прошлом классно пинали мяч. 

В итоге, мы вместо экспертизы получаем футбольные байки или такую обстоятельную аналитику: «Мне кажется, команда A переиграла команду Б потому что у нее состав чуточку сильнее». А еще неимоверно доставляет масса фактических ошибок, из которых на ходу вырастают целые теории. Вряд ли в словах Канчельскиса в адрес Квинси есть что-то личное, а учитывая ярко выраженное пренебрежение к РФПЛ, возникает вопрос – а смотрит ли Андрей Антанасович матчи чемпионата России в необходимом объеме? И если не смотрит или смотрит полтора матча в год, то Промес прав: это не эксперт. И если свой уровень в футболе Канчельскис действительно доказал, передав очередь Промесу, то в футбольной экспертизе – пока нет. И он такой не один. Раунд!

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Все комментарии
Fits Fits
Fits Fits
21 января в 18:28
Статистику Промеса привели... И он оказался лучший в Европе (или АПЛ)...
А коэффициент? Каков коэффициент нашего чемпионата? 1,5? Неужели 2?
Статью если пишешь, немного надо поинтересоваться... хотя бы
сделать вид, что объективен... и привести реальные цифиры...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
21 января в 15:55
Да у нас вообще в журналистике проблемы, и не только в ней. Просто послушайте, как люди разговаривают! Да хотя бы вчитайтесь в эту статью: "хайп", "неимоверно доставляет" и т.д. Уважаемые потребители айфонов и рэп-баттлов всех возрастов, обвиняющие в косноязычии Карпиных, Мостовых, Канчельскисов и прочих, вы сами-то русский язык не забыли?
Сп62
Сп62
20 января в 16:21
Не согласен с Чистяковым, что экспертами не могут быть бывшие футболисты. Высказывать своё мнение имеет каждый. А вот кто из них может претендовать на звание эксперта это уже мнение футбольных болельщиков, то бишь нас. Мне, например нравится, как эксперт Слуцкий, а кому-то Канчельскис или Бубнов.
pomor45
pomor45
17 января в 20:12
Великолепный:
Канчельскиса мы все слышали и знаем, Горлуковича мы все слышали и знаем, а кто автор этой статейки? Нет подписи, нет имени? А у? Ты кто мифический автор?
    Великолепный
    Великолепный
    17 января в 18:53
    Канчельскиса мы все слышали и знаем, Горлуковича мы все слышали и знаем, а кто автор этой статейки? Нет подписи, нет имени? А у? Ты кто мифический автор?
    denmig
    denmig
    17 января в 13:56
    А здесь что, уже рэп баттлы дешевые читают!? что за "раунд" ? у нас - тайм!!! на Антоху можно гнать сколько угодно, только суть лидер-бомбардир РФПЛ никуда не денешь! а победителей, как известно, не судят!
    moralesoul
    moralesoul
    17 января в 13:55
    Круто закончилась статья )))
    dinoel
    dinoel
    17 января в 12:30
    Заполнить паузу годится статья. На кухонные разборки похоже
    Aris
    Aris
    17 января в 10:45
    В Канчельскисе говорит ЗАВИСТЬ! Так талантливо и красиво как Промес он не играл никогда! А легкость и скорость Промеса раздражают Андрея. Что ему можно посоветовать? Меньше пить. А Промесу долгих лет в футболе, ведь завистников у него много и на поле. Талант - есть талант, его не пропьешь!
    agidel2012
    agidel2012
    17 января в 09:33
    1asss:
    неэтично сравнивать АПЛ и РФС, игра Ливерпуль-Спартак 7-0 доказала слова Канчельскиса
    Но перед этим была игра с тем же Ливером в Москве 1-1. Оступиться может любая команда и 0-7 это не показатель общего уровня команды. ЦСКА Марселю тоже проиграл 0-6, но это не показывает уровень чемпионатов России и Франции. АПЛ конечно круче РПФЛ, но не на столько. В следующей игре Спартак, ЦСКА или Зенит могут обыграть тот-же Ливер или другой клуб из АПЛ и никто особо не удивится.
    agidel2012
    agidel2012
    17 января в 09:15
    Байкал-38.:
    Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
    По качеству игры Промес лучше Антанасовича. Да и что бы не говорили во времена Кнчельскиса в МЮ уровень футбола был ниже, чем сейчас. В нынешний МЮ он бы не попал с его качеством игры. Если Квинси добавить стабильности, а у него действительно бывают невыразительные матчи (невыразительные - это когда он не сильно выделяется среди других игроков), то он будет одним из лучших футболистов Европы. А в России он по праву считается лучшим в сезоне 2017.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 января в 07:24
    Промес:
    "...Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно?..."
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Канчельскис, говоря о Промесе, хотел унизить его, а униженным оказался сам.
    Промес, сам не зная того, попал в точку, сказав о проходящей мимо жене...
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    17 января в 06:22
    Футбол в Англии - это преимущественно беготня и несколько суперзвезд из других стран. Канчельскис по стилю удачно вписывался в этот чемпионат. Даже в СССР и России он ничего выдающегося не показал. А в хорошей команде при удачном стечении обстоятельств талант игрока раскрывается, но надо найти эту команду...

    Однако, Англия всего 1 раз выиграла чемпионат мира ...

    Где великие английские игроки современности? А так, Азар, Дрогба, Салах и т.п., но они - не англичане, а купленные англичанами...

    Интересно было бы посмотреть на Месси в Англии или на Канчельскиса в Барселоне. Бэйл в Англии был супер, а в Испании сдулся...

    Хороший игрок в команде - не гарантия успеха. Играют 11 человек и все важны.

    Советские и Российские клубы чаще всего обыгрывали команды туманного альбиона. Испанцев, французов, итальянцев, немцев - очень редко...

    Так, что чемпионат Англии - это не критерий истины...

    Почему бы не искать и показывать сильные стороны игрока и с уважением относиться к его стилю и достижениям? Особенно это касается коллег по футбольному корпусу. Надо уважать друг друга, а не мериться яхтами (тем более, что они у всех разные).
    AmG1991
    AmG1991
    17 января в 03:34
    Горе эксперт на радость питерским и конявым. Ни у тех,ни у других нет такого игрока как Промес,вот желчь и прет у них. Канчальскис как футболист может и был хороший,но как человек он просто гниль!
    cpartak60
    cpartak60
    16 января в 22:32
    ziborock:
    Только Байкал и мог поставить Канчельскису в заслуги: 3 место в Чемпионате СССР))) Кубок Саудовской Аравии))) и то что Канчельскис ДВАЖДЫ!!! играл на Евро))) забыв упомянуть что в 1992 СНГ заняла последнее место в группе как впрочем и Россия в 1996!!!
      cpartak60
      cpartak60
      16 января в 22:27
      Сергей Саныч:
      Я к чему это всё замутил-то? Спору нет,важно оказаться в нужный момент в нужном месте. Андрей оказался.Честь ему и хвала.Кому-то не повезло и его не выбрали или выбрали ,но не в ту команду.Карпин смотрелся бы в МЮ не хуже Андрея,но не срослось. У Черенкова за бугром вообще ничего не получилось.И у Кипиани,и у Чивадзе,и Блохина... А Кипиани не хуже Зидана.Не хуже. Я бы перетёр с болелами МЮ про Черенкова,а они мне про Гиггза...мы бы друг друга поняли.С ливерпульцами про Джерарда,с миланцами про Мальдини...но не про Канчельскиса,хотя достижения есть.Человека нет.Одни трофеи.Как у Дзюбы. Не знаю,поймёшь ли?
      не поймет!у таких на уме только глор про 0-7 и 1-18!на большее они не способны!
      1asss
      1asss
      16 января в 21:58
      неэтично сравнивать АПЛ и РФС, игра Ливерпуль-Спартак 7-0 доказала слова Канчельскиса
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      16 января в 21:12
      Байкал-38.:
      В том матче Канчельскис действительно не играл, но зато уже за Суперкубок Европы 1991 Црвена Звезда 1:0 которая состоялась 19 ноября 1991 уже играл все 90 мин! к этому времени он уже пробился в основной состав. Времени на адаптацию хватило мало.
      Я к чему это всё замутил-то?
      Спору нет,важно оказаться в нужный момент в нужном месте.
      Андрей оказался.Честь ему и хвала.Кому-то не повезло и его не выбрали или выбрали ,но не в ту команду.Карпин смотрелся бы в МЮ не хуже Андрея,но не срослось.
      У Черенкова за бугром вообще ничего не получилось.И у Кипиани,и у Чивадзе,и Блохина...
      А Кипиани не хуже Зидана.Не хуже.
      Я бы перетёр с болелами МЮ про Черенкова,а они мне про Гиггза...мы бы друг друга поняли.С ливерпульцами про Джерарда,с миланцами про Мальдини...но не про Канчельскиса,хотя достижения есть.Человека нет.Одни трофеи.Как у Дзюбы.
      Не знаю,поймёшь ли?
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев
      16 января в 20:56
      kingoffam:
      Нападки на лучшего игрока РФПЛ,исключительно из-за того,что играет он в лучшем клубе России.Про местных хейтеров даже говорить не буду-им ненавистно всё,что связано со Спартаком.А Антохе нужно поменьше обращать внимания на клованов,типа качельскиса.Не стоят они того.
      СОГЛАСЕН НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ.
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев
      16 января в 20:54
      ПЕРВОЕ. Я БЫЛ БЫ РАД ЕСЛИ ПРОМЕС ЗАКОНЧИЛ БЫ СВОЮ КАРЬЕРУ В СПАРТАКЕ.
      ВТОРОЕ . СОГЛАСЕН С АВТОРОМ ЧТО КАНЧИТА НЕ ЭКСПЕРТ, А ОБЫЧНЫЙ НОГАМЯЧИСТ.
      ТРЕТЬЕ. ПРОМЕС ЛУЧШИЙ ИГРОК РФПЛ. И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.
      ЧЕТВЕРТОЕ. НЕ НРАВИТСЯ РФПЛ, НЕ СМОТРИ.
      ПЯТОЕ. МНЕ НАКАКАТЬ НА КОНЕБОЛОТНЫХ ЭКСПЕРТОВ КОТОРЫЕ ИЗРЫГАЮТ НЕГАТИВ. ПОСМОТРИТЕ СВОИ КЛУБИШКИ. В НИХ ВЫ НАЙДЕТЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО.
      kingoffam
      kingoffam
      16 января в 20:41
      Нападки на лучшего игрока РФПЛ,исключительно из-за того,что играет он в лучшем клубе России.Про местных хейтеров даже говорить не буду-им ненавистно всё,что связано со Спартаком.А Антохе нужно поменьше обращать внимания на клованов,типа качельскиса.Не стоят они того.
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
      16 января в 20:08
      Браво автору Чистякову. Один из немногих, пишущих по делу и ДОХОДЧИВО.
      неброско
      неброско
      16 января в 18:40
      Муса и Думбия тоже "топами" были, и все видели что в итоге
      112910415
      112910415
      16 января в 18:39
      сильный футболист стал невнятным, избыточно желчным экспертом
      time out
      time out
      16 января в 17:56
      Байкал-38.:
      Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
      Да, много чего ты тут перечислил относительно Кончельскиса, впечатляет, только ума ему это не добавило, голова пустая словно мяч, который он пинал.
      ziborock
      ziborock
      16 января в 17:54
      Aram Yagubyan:
      Вот за это спасибо. Сам хотел пару дней назад написать, но ты меня опередил благодарю, от души!
      Только Байкал и мог поставить Канчельскису в заслуги: 3 место в Чемпионате СССР))) Кубок Саудовской Аравии))) и то что Канчельскис ДВАЖДЫ!!! играл на Евро))) забыв упомянуть что в 1992 СНГ заняла последнее место в группе как впрочем и Россия в 1996!!!
      Aram Yagubyan
      Aram Yagubyan
      16 января в 16:58
      Байкал-38.:
      Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
      Вот за это спасибо. Сам хотел пару дней назад написать, но ты меня опередил благодарю, от души!
      mugik1973
      mugik1973
      16 января в 16:56
      Ты что обозлился на Промеса? Ты лучше про своего Мусу вспомни. Этот горе футболер даже в состав Лестора не попадает, из за чего обратно в ЦСКА хочет вернуться. Ты лучше не чего не пиши, умнее покажешся. Промемс в АПЛ не играл и как он себя там зарекомендует ты не знаешь. Завидуй молча
      mugik1973
      mugik1973
      16 января в 16:51
      Ты просто мог написать. Что у Спартака есть такой игрок как промес, в локо нет. Вот я из завидываю. Зачем писал все это
      makkie
      makkie
      16 января в 16:47
      Jum13:
      Таких как Промес в Англии - вагон и тележка. Что он может он показал в играх с Ливерпулем, клубом с не самой сильной защитой. С кем Промес собрался конкурировать? Жирков - да, скорее не смог. В конкурентах были Коул, Малоуда и Калу.
      Ливерпуль - это космос для наших клубов, равно как и МЮ.
      Первый матч в Москве 1-1 сыграли, а в ответке все провалились - не только Промес.

      С Севильей, например, 2+2 сделал в одном матче. Испанцы, между прочим, 4-е в рейтинге УЕФА и обладатели 3-х ЛЕ кубков. Почему-то про этот разгром все забывают...

      Никто из КБ не хочет, чтобы Промес уходил сейчас. Но он уйдет - это неминуемо, вот и посмотрим, как проявит себя. Игрок не топовый, а средний. Говорить о провале/не провале рано.
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