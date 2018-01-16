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Перес дал добро на продажу Роналду

сегодня, 16:49

По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес согласился на продажу лидера своей команды Криштиану Роналду

Сообщается, что руководитель «сливочных» дал карт-бланш на трансфер агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы 32-летнего футболиста. Криштиану чувствует себя обиженным из-за того, что Перес обещал продление контракта и повышение заработной платы, однако так и не сдержал своего обещания. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до 2021 года. Предполагается, что Роналду решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Брулин
сегодня в 20:02
Брулин:
Роналду очень серьезно сдает, прямо на глазах. 33 года как никак, каким бы великим атлетом он ни был, но это возраст, когда происходит спад в физике в любом случае. А у Роналду физика - это все. Если Месси хоть до 40 лет играть может, постепенно опускаясь все глубже в центр поля, сохраняя гениальный футбольный ум и раздавая передачи направо и налево, то Роналду будет все сложнее поддерживать свой топ-уровень.
Роналду так-же умеет играть в пас, и очень хорошо.Только желает выпендриваться , гонор прет , самомнение зашкаливает,хочет быть на виду.Роль лошадки его не устраивает.Пока мордой об тейбл не пристроится ничего не поймет.Свет софитов это серьезно.
cannongun
cannongun
сегодня в 19:59
новость не рано тисканули? вся школота уже в сборе после уроков?
рус фан
рус фан
сегодня в 19:44
Криштиану если весной в ЛЧ не покажет себя продажа возможна на мой взгляд.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:28
Как сказал Брулин,без физики Роналду уровень Дзюбы,не больше,поэтому продажа его сейчес выгодно Реалу.Неймар скорее всего будет в Реале.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:04
Это Логично. Прошлый сезон был пиком команды с Роналду. Нынешний чётко дал понять, что пора начинать строить новую команду. Учитывая возраст Криштиану, ясно, что новая команда должна строиться не вокруг него.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:39
Роналду очень серьезно сдает, прямо на глазах. 33 года как никак, каким бы великим атлетом он ни был, но это возраст, когда происходит спад в физике в любом случае. А у Роналду физика - это все. Если Месси хоть до 40 лет играть может, постепенно опускаясь все глубже в центр поля, сохраняя гениальный футбольный ум и раздавая передачи направо и налево, то Роналду будет все сложнее поддерживать свой топ-уровень.
nogganov_01
nogganov_01
сегодня в 18:22
кто нибудь знает, шишанутый жив?))
zenit advokaat
zenit advokaat ответил Don trambon
сегодня в 18:09
Don trambon:
ох как б/у. открою тебе страшную тайну, что будущая твоя жена(если будет) то же будет б/у(и как пить дать не раз, как б/у).
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 18:04
    Только не в МЮ,только не в МЮ...
    Borusik1975
    Borusik1975
    сегодня в 18:01
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 17:33
      Сутинер значит дал добро на продажу про.титу.ки!
      Ищущий и Понимающий
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 17:29
      ...чувствует себя обиженным! Ну ну!
      Есть медали
      Есть медали
      сегодня в 17:29
      Уфа готова пригласить Роналду бесплатно D
      Don trambon
      Don trambon ответил zenit advokaat
      сегодня в 17:25
      zenit advokaat:
      ну все кристинка обидится теперь на всю катушку. контракт не продлили. денег не добавили. согласны на продажу. кому она теперь нужна б/у
        ziko1975
        ziko1975
        сегодня в 17:18
        Интересно, зачем Моуру обиженная стареющая звезда?
        zenit advokaat
        zenit advokaat
        сегодня в 17:16
        ну все кристинка обидится теперь на всю катушку. контракт не продлили. денег не добавили. согласны на продажу.
        кому она теперь нужна б/у
        Zidane.5
        Zidane.5
        сегодня в 17:15
        Каждое трансфереое окно Криштиану продают, а потом он начинает забивать пачками и приносит трофеи.
        нечитайло
        нечитайло
        сегодня в 17:10
        Возвращение блудного попугая
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA
        сегодня в 17:01
        Причина продажи: Роналду обиделся.
        Детский сад
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A.
        сегодня в 16:56
        Надеюсь, правда. Его эгоизм заколебал. Раньше хоть голы забивал, щас просто тупо единалит. Пора обновлять атаку и забирать Неймара, который в ближайшие лет 5, думаю, будет лучшим игроком мира.
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