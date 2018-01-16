Перес дал добро на продажу Роналду

По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес согласился на продажу лидера своей команды Криштиану Роналду.



Сообщается, что руководитель «сливочных» дал карт-бланш на трансфер агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы 32-летнего футболиста. Криштиану чувствует себя обиженным из-за того, что Перес обещал продление контракта и повышение заработной платы, однако так и не сдержал своего обещания. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до 2021 года. Предполагается, что Роналду решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».