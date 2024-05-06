«Байер» повторил рекорд великой «Бенфики». Алонсо замахнулся на сезон без поражений

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сегодня, 18:32

Осталось сыграть пять хороших матчей.

У немецкого клуба 48 поединков без поражений

В двадцать первом веке такого примера в Европе нет. Зато если откатиться на шесть десятилетий назад, то великая «Бенфика» с Эйсебио не проигрывала никому в разных турнирах на протяжении 48 поединков с 1963-го по 1965-й. Тогда нагрузки были заметно ниже, но и профессионализма у игроков не хватало. Задача была не легче, чем сейчас. Сложно идти без поражений, сражаясь в Кубке чемпионов. «Бенфика» не получила награду за великолепную серию – уступили в финале КЕЧ «Интеру», но уже имели две победы в данном соревновании за плечами.

«Байер» также обошел «Рейнджерс». У этого клуба серия из 44 матчей без поражений во всех турнирах в начале девяностых годов прошлого века. «Ювентус» на четвертой строчке в историческом рейтинге, но ещё недавно клуб из Турина был первым по серии без поражений именно в топ-5. Не проигрывали в 43 поединках под руководством Антонио Конте. Выиграли Серию А, но затем уступили в финале Кубка Италии «Наполи». Вот только играл тот «Ювентус» совсем не так круто, как «Байер». Они забили 68 голов в 43 матчах без поражений.

У итальянцев было много ничьих, а вот немцы накидали соперникам 132 мяча, пропустив всего 34 раза, чаще всего добиваясь трех очков за вечер. Хаби Алонсо поднял планку даже по сравнению с великой «Бенфикой», ведь португальцы забили 103 гола по ходу своей серии, будучи по статусу в мире футбола намного выше команды из Леверкузена. Мощная «Бавария» – полуфиналист Лиги чемпионов, была фаворитом Бундеслиги. У «Байера» нет опыта европейских побед, как у «орлов» из Португалии в прошлом веке. Их результат впечатляет.

Это уникальная история для европейского футбола, сенсация сезона. Даже великий «Милан» начала девяностых годов прошлого века не смог продержаться без поражений на таком отрезке, хотя великолепный форвард ван Бастен и компания собрали тогда 44 матча без осечек. Но Хаби Алонсо становится первым наставником, который замахнется на 50 таких игр подряд. Испанец не получал в распоряжение ресурсы «Реала» или «Ливерпуля», но на базе команды, которая откатывалась в район зоны вылета в Бундеслиге, создал настоящую машину.

В истории «Байера» черты магического реализма

Так не бывает – первая реакция на происходящее. Даже великий «Аякс» девяностых, играя в более легкой для собирания побед лиге, соединил 42 матча без поражений, а затем проиграл 0:1 середняку. Зато у ван Гала тогда в серии был успешный финал Лиги чемпионов с «Миланом» – гол Клюйверта стал решающим для голландцев, а «Байеру» ещё нужно защитить выездную победу против другого итальянского клуба – «Ромы», чтобы претендовать на Кубок Лиги Европы.

Впереди у Алонсо четыре гарантированных матча, а также поединок в финале Лиги Европы против «Аталанты» или «Марселя», если всё сложится в его пользу в ответном полуфинале турнира. В Бундеслиге осталось обыграть «Бохум» и «Аугсбург», или просто не уступить. Первый соперник не гарантировал себе спасение, поэтому будет упираться. «Аугсбург» теоретически ещё может оказаться в еврокубках, тоже постараются набрать очки против новых чемпионов Германии.

А магический реализм в этой истории пробивается, если над житейской основой – крутой молодой тренер возглавил дерзкую команду, вспомнить события, подходящие для мистических сюжетов. «Байер» удивительно работает в концовках матчей. Они забивали после девяностой минуты «Баварии», «Карабаху», «Лейпцигу», «Штутгарту», «Хоффенхайму», «Вест Хэму» и «Боруссии» Д. Некоторые соперники из списка страдали несколько раз, настолько «Байер» волевой.

Алонсо не волнует прошлое футболистов. И ветеран из центра поля Джака, и недооцененный грандами латераль Гримальдо – достался «Байеру» свободным агентом, и востребованный Вирц после страшной травмы показывают одинаково магический футбол. Молодой нигерийский нападающий Бонифац, как и латераль из Нидерландов Фримпонг, тоже выдал самый лучший отрезок в карьере. Синергия невероятная, а значимость успешной серии уже историческая.

Страшно представлять следующий сезон команды

Поражения обязательно вернутся, и важно не сломаться под их грузом. А пока футболисты понимают, что матчи Бундеслиги не имеют значения. Одно поражение ничего не изменит, а надо копить силы для Лиги Европы и финала Кубка Германии. Даже сейчас победы в этих турнирах нельзя гарантировать, потому что это футбол, а «Байер» не равен «Манчестер Сити» по ресурсам. Зато морально команда Хаби Алонсо в классном состоянии. На днях накидали пять мячей в ворота «Айнтрахта».

Будет обидно, если откат окажется сокрушительным, как у «Наполи». Но тут может помочь катастрофа в «Баварии». Целая группа тренеров – Нагельсманн, Рангник, Зидан, Лопетеги и Эмери, отказываются приехать в Мюнхен. В результате пытались убедить Тухеля остаться на год, но Томас решил сохранить уважение к самому себе, уходит. Тренировать «Баварию» рвется тен Хаг, работавший в Мюнхене со вторым составом. Но Эрик – неоднозначный тренер, «Байеру» повезет с его назначением.

А пока наслаждаются собственной голевой силой. Такого в большом европейском футболе никогда не было. Грандам, перекормленным трофеями, тяжело собраться для сезона без поражений. Нет уважения ко всем соперникам. Даже «Манчестер Сити» и «Баварии» не хватает физических сил, каждый оппонент показывает против них максимум. Вот поэтому серия без поражений покорилась именно «Байеру», в котором не видели автора подобного рекорда. Важно не проиграть «Роме», тогда обойдут «Бенфику».