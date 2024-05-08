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Мбаппе: «Мы разочарованы, мы хотели выйти в финал»

вчера, 09:18
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Конечно, мы разочарованы, мы хотели выйти в финал. В Лиге чемпионов нужно быть эффективным во всех фазах, и в этом отношении они были лучше нас, так что вот так... Мы разочарованы, что подвели болельщиков, и тех, кто рядом с нами, но так бывает. Это долгий процесс, но этот сезон показал, что мы способны пройти далёко.

Самоуверенности вовсе не было. Если мы сами не убедим себя в том, что можем победить, кто сделает это за нас? Никто. Я не думаю, что в этом проблема, команда была спокойна, как и с самого начала сезона, но таков футбол. Однако не всё так плохо и мрачно, мы по-прежнему нацелены на финал Кубка Франции. Будем продолжать работать и постараемся выиграть его.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:43
Бороться надо начинать не за десять минут до конца игры, а с первых и тогда удача повернётся к вам лицом...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:51
В чистые помыслы Кили я, пожалуй, поверю...
Однако скоро ему будет совсем фиолетово рассуждать об этом в РМ. И вот там, в отличии от ПСЖ,... с него ответственность за результат уже НИКТО (!) не снимет.
faec25x6exaa
faec25x6exaa
вчера в 10:37
Камерунский Эму до чего ты смешон,дуй к себе в Африку и там показывай!
adekvat
adekvat
вчера в 10:31
Кубок Франции это их потолок,а немцы тоже хотели пройти в финал.
lotsman
lotsman
вчера в 10:23
Были слишком самоуверенны, хотя и говорит что самоуверенности не было.
112910415
112910415
вчера в 10:04
Кубок Франции вас утешит.
4vng4qyb6enu
4vng4qyb6enu
вчера в 09:56
Конечно обидно! Финал был так близок!
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:54
Вспомнился анекдот :Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: "Ну не шмогла я, не шмогла"
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:35
...а ключевое слово-"Не Смогли"!!!
shlomo
shlomo
вчера в 09:33
Немчура молодцы... красиво уделали богатеньких хозяев.
Capral
Capral
вчера в 09:27, ред.
Грамотная игра, в чисто немецком стиле Дортмунда, и безграмотная, во всех отношениях ПСЖ- вот итог и результат победы Боруссии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:20
Фермерам никогда не быть в финале Лиги Чемпионов ! ☝️😉
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:19
Судя по обеим играм с Дортмундом, не сильно и хотели.
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