Мбаппе: «Мы разочарованы, мы хотели выйти в финал»

Нападающий ПСЖ отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Конечно, мы разочарованы, мы хотели выйти в финал. В Лиге чемпионов нужно быть эффективным во всех фазах, и в этом отношении они были лучше нас, так что вот так... Мы разочарованы, что подвели болельщиков, и тех, кто рядом с нами, но так бывает. Это долгий процесс, но этот сезон показал, что мы способны пройти далёко.

Самоуверенности вовсе не было. Если мы сами не убедим себя в том, что можем победить, кто сделает это за нас? Никто. Я не думаю, что в этом проблема, команда была спокойна, как и с самого начала сезона, но таков футбол. Однако не всё так плохо и мрачно, мы по-прежнему нацелены на финал Кубка Франции. Будем продолжать работать и постараемся выиграть его.