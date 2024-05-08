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Луис Энрике: «Футбол — нечестный вид спорта»

вчера, 09:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике считает, что удача отвернулась от его команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Реальность такова, что сложно выиграть матч, если четыре раза попадать в каркас ворот и не забить ни одного гола. Шесть штанг в двух матчах. Футбол — нечестный вид спорта, не всегда побеждает тот, кто играл лучше. Несмотря ни на что, я должен поздравить Дортмунд. Я думаю, они провели отличную игру, они боролись, и у них появился шанс выйти в финал. Мы расстроены и разочарованы, потому что считаем, что заслуживали большего. Но это высококонкурентный вид спорта, такова жизнь, и нужно уметь восстанавливаться. Сегодня наши болельщики, как всегда, были великолепны, в прекрасной и спортивной футбольной атмосфере. Обидно, что мы не смогли подарить им радость, но мы снова возьмём себя в руки и постараемся быть сильнее в следующем году.

Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на вылет из ЛЧ.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:02
Что в первой игре полуфинала, что во второй, парижане не выглядели целостной командой, в отличие от дортмундцев. Что было в группе уже не припомню, но после выхода шмелей с первого места и жеребьёвки полуфинала многие пророчили камбэк ПСЖ, но увы, один Мбаппе не выигрывает матчи в ЛЧ, это вам не лига Франции, где полторы команды конкуренцию пытаются создать.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:59
Да да, именно в этой игре, а группе то они Боруссию размотали в обоих матчах в пух и прах))))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:30
Но ПСЖ пробежал на 9 км меньше, чем игроки Боруссии Д.
Физика тоже играет роль и в этом компоненте ПСЖ уступил шмелям.
Французы не бегунки и перебегать немцев сложно.
zdeniss
zdeniss
вчера в 17:19
Вчера была странная игра, Дортмунд смотрелся целостнее, как один организм, но… только до своей вратарской… Забей ПСЖ 5 я бы не удивился. Удары, которые проходили в каркас никак не контролировались вратарем, он их только провожал взглядом. Футбольный бог видимо решил, что для ПСЖ еще не время, или наоборот, дал фору немцам… Ставил на ничью и проход немцев дальше. Почти так и получилось. Обе игры были практически одинаковыми по стилю игры обеих команд. Похоже нас ждет испано-немецкий финал.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:25
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 15:34
    Это был последний шанс для ПСЖ выграт лигу чемпионов. На следующий сезон Мебаппе не будет в составе с кем будут победить с маленькой маркинозом.
    Боруссия это очередной халявный финал и кубок для Реала, Бавария на сегодняшний день слабее Боруссии
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:01
    В сердцАх чего только не скажешь. А то, что удача отвернулась, так это жизнь. Повезло гостям ? Да нет, повезло сильнейшему, т.е. "Боруссии".
    andrewheat
    andrewheat
    вчера в 14:24
    Несправедливо? Можно перейти в регби или американский футбол, там для набора баллов вообще в прямоугольную рамку попадать необязательно))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:06
    А мне Боруссия понравилась
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 14:05
    если убрать вывеску, то можно было бы подумать, что мы смотрели матч Лиги Конференцмй УЕФА - крутейшего турнира
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:03
    И этот человек заныл - пора убирать
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 14:01
    У тебя Мбаппе был на поле
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:00
    Две игры у тебя было, чувак
    Ев17
    Ев17
    вчера в 13:17
    А честных видов спорта давно не существует
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 12:53
    конечно нечестный,когда у тебя бюджет в 5-6 раз больше ,чем у соперника
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 12:52
    Да, очень жаль болельщиков ПСЖ, они наверное щас точно пиняют на злой рок, но не выглядел ПСЖ лучше Боруссии в этом противостоянии, да штанги и перекладины были в большом количестве, но Боруссия играла по счёту и было прям видно что картина игры у них более целостная чтоле. Везёт тому кто везёт
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:46
    Пальцы веером, как и ноги....). раздвигать надо вовремя...)))
    pomor45
    pomor45 ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 12:41
    ПСЖ играли лучше и сильнее Дортмунда, но игра - дама капризная и у неё не всегда выбирает сильнейшего.
    pomor45
    pomor45 ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 12:34, ред.
    Немцы оказались везучее, только и всего. И везучее именно в этой игре, в другой с ними может произойти, то, что случилось с ПСЖ в этой. Что наша жизнь - игра!
    pomor45
    pomor45 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:31
    Баба Клава понятия не имеет ни о штангах, ни о перекладинах, и уж тем более о хG. Энрике сетует на несправедливость игры, но признаёт её результат. И он прав: игра потому и называется игрой, что содержит значительную долю случайности и удачи (везения), поэтому в ней не обязательно побеждает сильнейший.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 12:15
    Футбол можно обвинить скорее не в нечестности, в несправедливости. Но такова любая игра, даже политическая. Надо просто относиться к игре, именно как игре, а не роковому обстоятельству с тяжёлыми непоправимыми последствиями.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 12:14
    Клуб анонимных "Виноваты все вокруг, только не я" пополнился новым участником, к уже имеющимся Моуринью, 10Хагу и Хави.
    Саня Шумный
    Саня Шумный
    вчера в 11:47
    Ну почему же нечестный? Ворота одинаковые, поле одно, сторонами меняются, игроков равное количество, правила для всех едины. Кто же виноват, что попадали в штанги? Только техника игроков
    2t56ew85zre6
    2t56ew85zre6
    вчера в 11:15
    Не футбол не честный, а президент ПСЖ. Пока все клубы играли в своих чемпионатах, они отдыхали и переносили свои матчи, вот и получили🤷‍♂️
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:02
    Футбол непредсказуемая игра.и взывать к справедливости удел слабых
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 10:59
    Российский, забыл он добавить.
    LogvinovSerj
    LogvinovSerj
    вчера в 10:58
    Согласен с ним! Вон Мансити не выпускал реал из штрафной почти весь матч + добавленное время, а в итоге прошли испанцы
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 10:57
    Самое красивое в футболе это счёт, игру забудут,а вот результат будут помнить.
    Кто лет через вспрмнит,что псж 6 рпз попал в караас ворот? А вот,то,что Боруссия 2 раза обыграла ПСЖ в полуфинале лиги чемпионов будут помнить.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 10:48
    Только один - бокс.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:47
    какой вид спорта более честный ?
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