Луис Энрике: «Футбол — нечестный вид спорта»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике считает, что удача отвернулась от его команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.
Реальность такова, что сложно выиграть матч, если четыре раза попадать в каркас ворот и не забить ни одного гола. Шесть штанг в двух матчах. Футбол — нечестный вид спорта, не всегда побеждает тот, кто играл лучше. Несмотря ни на что, я должен поздравить Дортмунд. Я думаю, они провели отличную игру, они боролись, и у них появился шанс выйти в финал. Мы расстроены и разочарованы, потому что считаем, что заслуживали большего. Но это высококонкурентный вид спорта, такова жизнь, и нужно уметь восстанавливаться. Сегодня наши болельщики, как всегда, были великолепны, в прекрасной и спортивной футбольной атмосфере. Обидно, что мы не смогли подарить им радость, но мы снова возьмём себя в руки и постараемся быть сильнее в следующем году.
Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на вылет из ЛЧ.
А ещё этот Идальго с гордостью привёл в пример беспонтовый xG, который у ПСЖ был равен 3, против 0,7 у Дортмунда.
За штанги / перекладины, равно как и за хG, победы не присуждают. Об этом даже баба Клава, которая щас сидит у нашего подъезда, знает..., но не Энрике.
P.S. А про честность, после ответки с Барселоной..., я б на месте Луиса Батьковича вообще помалкивал.
А ещё этот Идальго с гордостью привёл в пример беспонтовый xG, который у ПСЖ был равен 3, против 0,7 у Дортмунда.
За штанги / перекладины, равно как и за хG, победы не присуждают. Об этом даже баба Клава, которая щас сидит у нашего подъезда, знает..., но не Энрике.
P.S. А про честность, после ответки с Барселоной..., я б на месте Луиса Батьковича вообще помалкивал.