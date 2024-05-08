Луис Энрике: «Футбол — нечестный вид спорта»

Главный тренер ПСЖ считает, что удача отвернулась от его команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Реальность такова, что сложно выиграть матч, если четыре раза попадать в каркас ворот и не забить ни одного гола. Шесть штанг в двух матчах. Футбол — нечестный вид спорта, не всегда побеждает тот, кто играл лучше. Несмотря ни на что, я должен поздравить Дортмунд. Я думаю, они провели отличную игру, они боролись, и у них появился шанс выйти в финал. Мы расстроены и разочарованы, потому что считаем, что заслуживали большего. Но это высококонкурентный вид спорта, такова жизнь, и нужно уметь восстанавливаться. Сегодня наши болельщики, как всегда, были великолепны, в прекрасной и спортивной футбольной атмосфере. Обидно, что мы не смогли подарить им радость, но мы снова возьмём себя в руки и постараемся быть сильнее в следующем году.