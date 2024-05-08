«Реал» уже 10 лет обходит «Баварию». Кубковое чутьё Тухеля против традиций «сливочных»

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вчера, 09:35

Мюнхенцы – груша для битья с 2014-го.

«Реал» готовит последний финал для своих ветеранов

Мадридцы близки к завершению полномасштабной перестройки. Давно ушёл Роналду, затем – Бэйл, Бензема, Рамос и другие. В клубе остаются последние свидетели предыдущей сборки «галактикос» — Тони Кроос, Лука Модрич, Начо, Лукас Васкес, Дани Карвахаль. Сейчас напрашивается прощание с двумя старожилами. Лука уже не имеет регулярного места в старте. Дело не в форме хорвата, а в необходимости двигаться дальше – «Реал» нашёл новых лидеров, сколотил молодой и боеспособный костяк, который уже сейчас решает исходы матчей самостоятельно. Начо никогда лидером стартовой обоймы не был – зато оставался надёжным корсетом, деталью, к которой всегда можно обратиться в случае проблем лидеров.

Важно, что они остаются в команде – это связующее звено между поколениями. Их уже наградили очередным чемпионским титулом в Ла Лиге. Только этого мало, чтобы по достоинству оценить величие ветеранов. Нужна ещё и победа в ЛЧ . Сейчас для этого есть все предпосылки – уверенно пройденный групповой этап, победа над главным соперником – «Сити». И ошеломительная форма Винисиуса в решающих матчах – в том же прошлом матче у него дубль.

Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Лунин – Менди, Начо, Рюдигер, Васкес – Родриго, Кроос, Тчуамени, Вальверде – Беллингем, Винисиус.

Мотивация Тухеля – поставить точку в спорах с руководством

Весь нынешний сезон для «Баварии» — вихрь внутренних конфликтов, с которыми перестали справляться. Если на первых порах вопросов к результатам при Тухеле было минимум, то теперь их гораздо больше.

Нащупываются несколько источников «пожара». Прежде всего, конфликт между тренером и руководством. Томаса приглашал другой менеджмент – ни Кана, ни Салихамиджича в клубе не было уже летом. А в отношениях с Кристофом Фройндом, Максом Эберлем (отвечают за спортивный блок), Яном-Кристианом Дрезеном (генеральный директор) и Ули Хенессом чувствуется прохлада.

Уже в марте Эберль рассуждал, какого тренера ищут мюнхенцы. Позднее каждый из функционеров высказывался о переговорах с Нагельсманном, Рангником и другими кандидатами. Тухель продолжал тренировать команду.

В ключевой отрезок сезона, когда «баварцы» вышли на «Реал» в полуфинале, Хенесс критиковал менеджера за то, что тот не развивает молодых игроков – Томас ответил:

Я бы никак не отреагировал, если бы это не исходило от Ули. А это исходит от нашего босса за четыре дня до игры с «Реалом», придает этому другой оттенок. Это глубоко задевает меня как тренера.

Чемпионство проиграно, гегемония прервалась – Тухель гарантированно покинет клуб, даже если его захотят оставить. ЛЧ – способ Томаса громко хлопнуть дверью.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-3-3): Нойер – Мазрауи, Дайер, Ким, Киммих – Горецка, Лаймер – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн.

Опыт Томаса – главное оружие в борьбе со «сливочными»

Понятно, что на фоне Карло Анчелотти и старожилов «Реала» это преимущество улетучивается. Но скиллы Тухеля помогали «баварцам» ранее. В паре с «Арсеналом» скорее «канониры» были фаворитами из-за отработанной системы Артеты, тогда как мюнхенцы могли противопоставить разве что Тухеля. За трофеи он боролся уже не раз – и самый яркий перформанс выдал с «Челси», сходу забрав победу в ЛЧ .

И этого хватило, чтобы пройти лондонскую машину. Хватило и для того, чтобы эталонно подготовиться к «Реалу». В Мюнхене ощутимое преимущество было за хозяевами – 6 ударов в первые 23 минуты против 0 у «сливочных». Но «Реал» на то и «Реал», чтобы забивать с единственного удара. Тухель, в отличие от Гвардиолы, быстро находил, чем перебить универсализм соперника – Сане и Мусиала во втором тайме поменялись флангами – Лерой отметился голом на 53-й минуте, на 57-й Кейн реализовал пенальти. Мадридцы дожали уже в концовке. Но можно сказать, что мюнхенцы на фоне «галактикос» были небезнадёжны – и во многом благодаря решениям Тухеля. Вопрос в том, получится ли это перенести на игру в Мадриде.

Ключевые матчи – «Бавария» доминировала в нулевых, «Реал» – в 2010-х

Эта пара была классикой плей-офф – в особенности полуфиналов – Лиги чемпионов задолго до того, как битвы с «Ман Сити» стали мейнстримом. В начале нулевых команды обменялись победами. Сначала мюнхенцы выбили «сливочных» в 1/2 финала сезона-00/01, спустя год испанцы забрали путёвку в полуфинал. Ряд ключевых побед оставался за немцами – 1/8 в ЛЧ -06/07 и 1/2 финала в сезоне-11/12.

А с тех пор – диктатура «Реала». В 2014-м мадридцы разобрали «Баварию» — всухую (1:0) победили дома и разгромили мюнхенцев перед их же зрителями (4:0). В 2017-м результат для команды сделал Криштиану Роналду – победный дубль в Мюнхене и хет-трик в Мадриде. А в итоге – победа в ЛЧ и «Золотой мяч» для португальца.

И самый свежий – успех в 2018 году. Снова полуфинал, снова победа «Реала» и опять итоговая победа в ЛЧ . Это долгий период доминирования, который в случае сегодняшнего успеха растянется аж на 10 лет.

Прогноз Soccer.ru: Анчелотти вряд ли отдаст преимущество дома – у «сливочных» есть класс, топ-исполнители и ветераны на скамейке. Это ещё не говоря о традиции забирать, что причитается, даже в играх, в которых «галактикос» плохи. В этот раз произойдёт то же самое. Прогнозируем «Реал» в финале – будет красивая битва с «Боруссией».