Анчелотти: «У нас есть отличная возможность снова выйти в финал ЛЧ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что команда находится в предвкушении сегодняшнего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Мы должны постараться выложиться по максимуму. Мы очень взволнованы, потому что у нас есть отличная возможность снова выйти в финал, учитывая трудности, которых очень много. Мы в хорошей форме, очень мотивированы и постараемся сделать всё возможное. Я не знаю, что произойдёт завтра. Может случиться всё, что угодно, но мы с нетерпением ждём ещё одной фантастической ночи.
Это может быть ещё одна волшебная ночь для наших болельщиков, но мы не оптимисты, а просто знаем о трудностях, с которыми мы можем столкнуться в матче. Нам нужно сыграть в интенсивную игру с хорошим темпом, как в атаке, так и в обороне. В первом матче мы могли бы гораздо лучше обороняться. Нам нужен интенсивный матч.
«Реал» и «Бавария» — похожие клубы, у обоих большие традиции и история в еврокубках. Мы тоже уважаем их, потому что в первом матче они сыграли очень хорошо и лучше нас. Обе команды прекрасно играют в переходных фазах, потому что у нас есть качественные и быстрые игроки. В этом смысле они две самые опасные команды в Европе, но если у вас есть правильный баланс, вы можете хорошо управлять риском.
Ранее Анчелотти сообщил, кто сыграет в воротах против «Баварии».
Напомним, первый матч между мюнхенцами и «Реалом» завершился ничейным результатом.
Что до Баварии, то, не верю, в сиюминутное и прекрасное перевоплощение команды. Если, футболисты, до сих пор не поняли тренерской идеи, значит сложно расчитывать на успех- особенно в Мадриде. Но поскольку, надежда, как известно умирает последней- значит, вместе с ней умрут и мечты о финале...
Что до Баварии, то, не верю, в сиюминутное и прекрасное перевоплощение команды. Если, футболисты, до сих пор не поняли тренерской идеи, значит сложно расчитывать на успех- особенно в Мадриде. Но поскольку, надежда, как известно умирает последней- значит, вместе с ней умрут и мечты о финале...
первый матч на Альянц Арене мы все смотрели, увидели как они играют, и спешим сделать разные выводы.
понимаю тех, кто фанатеет за Реала и уверен на его выход в финал.
мадридский клуб силен, он играет на результат, на Сантьяго Бернабеу у Баварии шансов нет. есть кто за мюнхенцев, фанаты и просто противники Реала)))
мы считаем, что в противостоянии ничего не ясно, баварская команда хороша, тренер опытный матерый, его ходы перевернули игру в втором тьайме,
немецкие фланги просто фантастически атакуют мадрилские порядки.
сегодня посмотрим классный матч.
Смотрим на текущую форму обеих команд.
Реал Мадрид выглядит более уверенно и стабильно.
за Реал доминирующая группа атаки. Джуда, Родриго, Вини, Кроос!
за шансы у Баварии есть только в предельно строгой игре в обороне.
за чутье Кейна, на заряженность Сане и Мусиала.
за веру Тухель что Гнабри забьет гол))
Обе команды выглядят сильными и готовыми к битве.
от этого мы выиграем!
первый матч на Альянц Арене мы все смотрели, увидели как они играют, и спешим сделать разные выводы.
понимаю тех, кто фанатеет за Реала и уверен на его выход в финал.
мадридский клуб силен, он играет на результат, на Сантьяго Бернабеу у Баварии шансов нет. есть кто за мюнхенцев, фанаты и просто противники Реала)))
мы считаем, что в противостоянии ничего не ясно, баварская команда хороша, тренер опытный матерый, его ходы перевернули игру в втором тьайме,
немецкие фланги просто фантастически атакуют мадрилские порядки.
сегодня посмотрим классный матч.
Смотрим на текущую форму обеих команд.
Реал Мадрид выглядит более уверенно и стабильно.
за Реал доминирующая группа атаки. Джуда, Родриго, Вини, Кроос!
за шансы у Баварии есть только в предельно строгой игре в обороне.
за чутье Кейна, на заряженность Сане и Мусиала.
за веру Тухель что Гнабри забьет гол))
Обе команды выглядят сильными и готовыми к битве.
от этого мы выиграем!