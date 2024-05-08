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Анчелотти: «У нас есть отличная возможность снова выйти в финал ЛЧ»

вчера, 10:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что команда находится в предвкушении сегодняшнего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы должны постараться выложиться по максимуму. Мы очень взволнованы, потому что у нас есть отличная возможность снова выйти в финал, учитывая трудности, которых очень много. Мы в хорошей форме, очень мотивированы и постараемся сделать всё возможное. Я не знаю, что произойдёт завтра. Может случиться всё, что угодно, но мы с нетерпением ждём ещё одной фантастической ночи.

Это может быть ещё одна волшебная ночь для наших болельщиков, но мы не оптимисты, а просто знаем о трудностях, с которыми мы можем столкнуться в матче. Нам нужно сыграть в интенсивную игру с хорошим темпом, как в атаке, так и в обороне. В первом матче мы могли бы гораздо лучше обороняться. Нам нужен интенсивный матч.

«Реал» и «Бавария» — похожие клубы, у обоих большие традиции и история в еврокубках. Мы тоже уважаем их, потому что в первом матче они сыграли очень хорошо и лучше нас. Обе команды прекрасно играют в переходных фазах, потому что у нас есть качественные и быстрые игроки. В этом смысле они две самые опасные команды в Европе, но если у вас есть правильный баланс, вы можете хорошо управлять риском.

Ранее Анчелотти сообщил, кто сыграет в воротах против «Баварии».

Напомним, первый матч между мюнхенцами и «Реалом» завершился ничейным результатом.

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Все комментарии
Фиш 4
Фиш 4 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Тут даже не ясно, кому позор. Реалу, который может 3 забить, как в первой встрече и, не напрягаясь в атаке, порешать всë во второй, или Сити, который своим владением ничего не смог сделать с этой обороной. Лично я вижу, что Карло знатно потроллил лысого)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:18
заодно узнаем две вещи.
1. существует ли Проклятье Кейна))
2. насколько умелый Анчелотти как кондитер.
обещал маэстро особо вкусный торт))
п.с.
мой прогноз 3-1 в пользу Реала.
Сантьяго Бернабеу за 2023/24 это неприступная крепость.
дома Реал не проигрывает. у них 18 побед и 4 ничьи.
и это с учетом всех турниров!
вот так то, Реал стабильнее, мощнее, а дома просто несокрушим.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:10
уверен, футбол в Мадриде получится невероятно красивым.
первый матч на Альянц Арене мы все смотрели, увидели как они играют, и спешим сделать разные выводы.
понимаю тех, кто фанатеет за Реала и уверен на его выход в финал.
мадридский клуб силен, он играет на результат, на Сантьяго Бернабеу у Баварии шансов нет. есть кто за мюнхенцев, фанаты и просто противники Реала)))
мы считаем, что в противостоянии ничего не ясно, баварская команда хороша, тренер опытный матерый, его ходы перевернули игру в втором тьайме,
немецкие фланги просто фантастически атакуют мадрилские порядки.
сегодня посмотрим классный матч.
Смотрим на текущую форму обеих команд.
Реал Мадрид выглядит более уверенно и стабильно.
за Реал доминирующая группа атаки. Джуда, Родриго, Вини, Кроос!
за шансы у Баварии есть только в предельно строгой игре в обороне.
за чутье Кейна, на заряженность Сане и Мусиала.
за веру Тухель что Гнабри забьет гол))
Обе команды выглядят сильными и готовыми к битве.
от этого мы выиграем!
sihafazatron
sihafazatron ответ Фиш 4 (раскрыть)
вчера в 12:52
Да тогда знатно позорились, автобусничая 120 мин))
Фиш 4
Фиш 4 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:30
Один позор Реал уже пережил, когда убрал Сити с дороги.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
Да, Боруссия небезупречна, но достаточно крепкая, рабочая команда- с грамотной тренерской установкой. В финале, фаворитом, однозначно будет Реал. Победа Мадрида, видится мне, исключительно за счет кадровых преимуществ.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:15
Под канкан?)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:57
Воистину!)
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:56
Было бы красиво оформить проход в финал под Оффенбаха на родном стадионе)
allemz
allemz
вчера в 10:54
Понимает какой лакомый кусочек ожидает победителя в этой паре) Боруссия небезупречна была даже с беззубым ПСЖ, если сухо смотреть на факты)
Capral
Capral
вчера в 10:45
Пройти, такую Баварию как сейчас- не обязательно полностью выкладываться. Определенно страхуется перед игрой Карл Великий. Впрочем, оно и понятно- цена выхода в финал велика.

Что до Баварии, то, не верю, в сиюминутное и прекрасное перевоплощение команды. Если, футболисты, до сих пор не поняли тренерской идеи, значит сложно расчитывать на успех- особенно в Мадриде. Но поскольку, надежда, как известно умирает последней- значит, вместе с ней умрут и мечты о финале...
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 10:43
надо обязательно выходить в финал, удачи Реалу!!!
а то будет как то не справедливо: сначала с трудом пройти лейпциг, потом целый сити, а сейчас взять и не пройти баварию, надо обязательно проходить и встретиться с еще одним немцем в финале!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
Если не выиграть ЛЧ Реалу, то это будет позор....
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:31
Шансы очень хорошие попасть в финал
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