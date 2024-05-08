Анчелотти: «У нас есть отличная возможность снова выйти в финал ЛЧ»

Главный тренер «Реала» рассказал, что команда находится в предвкушении сегодняшнего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы должны постараться выложиться по максимуму. Мы очень взволнованы, потому что у нас есть отличная возможность снова выйти в финал, учитывая трудности, которых очень много. Мы в хорошей форме, очень мотивированы и постараемся сделать всё возможное. Я не знаю, что произойдёт завтра. Может случиться всё, что угодно, но мы с нетерпением ждём ещё одной фантастической ночи.

Это может быть ещё одна волшебная ночь для наших болельщиков, но мы не оптимисты, а просто знаем о трудностях, с которыми мы можем столкнуться в матче. Нам нужно сыграть в интенсивную игру с хорошим темпом, как в атаке, так и в обороне. В первом матче мы могли бы гораздо лучше обороняться. Нам нужен интенсивный матч.

«Реал» и «Бавария» — похожие клубы, у обоих большие традиции и история в еврокубках. Мы тоже уважаем их, потому что в первом матче они сыграли очень хорошо и лучше нас. Обе команды прекрасно играют в переходных фазах, потому что у нас есть качественные и быстрые игроки. В этом смысле они две самые опасные команды в Европе, но если у вас есть правильный баланс, вы можете хорошо управлять риском.