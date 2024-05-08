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«Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.05.2024)

вчера, 10:44
Бавария

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2. Победа «Баварии» оценивается по коэффициенту 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Лига чемпионов 2023/2024
Реал
Бавария
НичьяВыигрышНичьяНичьяВыигрыш
2 : 1
завершен
вчера, 22:00
2 - 2
Первый матч
НичьяВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Мадридский «Реал» смог уберечь себя от поражения в первом матче в Мюнхене (2:2), но расслабляться еще очень рано. Команда играет на своем поле, но «Бавария» очень опасна, и любая оплошность может быть наказана в ту же минуту игрового времени. В чемпионате Испании «королевский клуб» уверенно лидирует и может сосредоточиться исключительно на предстоящей встрече. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» переиграл «Кадис» (3:0), а ранее минимально одолел «Реал» Сосьедад на выезде (1:0).

«Бавария» проиграла в последнем туре чемпионата «Штутгарту» (1:3), однако на этот результат не стоит обращать большого внимания, ведь Томас Тухель дал отдохнуть большей части основного состава. Немецкий коллектив остается на втором месте и уже проиграл в чемпионате, поэтому Лига чемпионов – единственный шанс побороться за трофей. В еще одной недавней встрече чемпионата «Бавария» на своем поле обыграла «Айнтрахт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла только три поединка на выезде из десяти последних
  • «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реал Мадрид» проиграл в двух их пяти последних матчей с «Баварией» при одной победе
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок наверняка является самым ожидаемым для большинства любителей футбола и судя по статистике, обещает на минимум три забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:14
Думаю, если спросить у десяти людей, обожающих футбол и разбирающихся в этом виде спорта, кто фаворит в данном поединке, то девять из них покажут на испанцев. Если уж на родной "Альянц Арене" Бавария не смогла взять верх над соперником, то на "Сантьяго Бернабеу" тем более этого сделать не получится. Да, в футболе часто случается, что происходящее на поле не соответствует тому, что предначертано на бумаге. Но думаю, это не тот случай. Реал Мадрид и в целом по сезону сильнее немцев, и конкретно сейчас находится в лучшей форме, нежели соперник. Плюс нету у коллектива Тухеля того характера ЛЧ и той магии ЛЧ, которая исторически заложена в генах "сливочных". Победа Баварии лично для меня станет сенсацией (именно в основное время), поэтому первая часть ставки 1Х. Ну а вторая - ТМ 4,5. Вполне допускаю, что соперники повторят результативность первой встречи, но превзойдут - вряд ли. Напомню, что и у испанцев против Манчестера Сити, и у немцев против Арсенала второй матч получился менее зрелищным, чем первый. Мой прогноз - 1Х+ТМ 4,5.
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