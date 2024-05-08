«Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.05.2024)

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вчера, 10:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2. Победа «Баварии» оценивается по коэффициенту 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Мадридский «Реал» смог уберечь себя от поражения в первом матче в Мюнхене (2:2), но расслабляться еще очень рано. Команда играет на своем поле, но «Бавария» очень опасна, и любая оплошность может быть наказана в ту же минуту игрового времени. В чемпионате Испании «королевский клуб» уверенно лидирует и может сосредоточиться исключительно на предстоящей встрече. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» переиграл «Кадис» (3:0), а ранее минимально одолел «Реал» Сосьедад на выезде (1:0).

«Бавария» проиграла в последнем туре чемпионата «Штутгарту» (1:3), однако на этот результат не стоит обращать большого внимания, ведь Томас Тухель дал отдохнуть большей части основного состава. Немецкий коллектив остается на втором месте и уже проиграл в чемпионате, поэтому Лига чемпионов – единственный шанс побороться за трофей. В еще одной недавней встрече чемпионата «Бавария» на своем поле обыграла «Айнтрахт» (2:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла только три поединка на выезде из десяти последних

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал Мадрид» проиграл в двух их пяти последних матчей с «Баварией» при одной победе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок наверняка является самым ожидаемым для большинства любителей футбола и судя по статистике, обещает на минимум три забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.