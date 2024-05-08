Хуммельс — самый возрастной немец, забивший гол в плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 01:38

Защитник дортмундской «Боруссии» стал самым возрастным немецким игроком, отметившимся забитым мячом в плей-офф Лиги чемпионов (35 лет и 143 дня).

Также он третий по возрасту футболист, забивший в 1/2 финала ЛЧ после Райана Гиггза (37 лет и 148 дней) и Эдина Джеко (37 лет и 54 дня).

Предыдущий гол Хуммельса за «Боруссию» в турнире был более 11 лет назад – в поединке с «Шахтёром» в 2013 году.