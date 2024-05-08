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Хуммельс — самый возрастной немец, забивший гол в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 01:38

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс стал самым возрастным немецким игроком, отметившимся забитым мячом в плей-офф Лиги чемпионов (35 лет и 143 дня).

Также он третий по возрасту футболист, забивший в 1/2 финала ЛЧ после Райана Гиггза (37 лет и 148 дней) и Эдина Джеко (37 лет и 54 дня).

Предыдущий гол Хуммельса за «Боруссию» в турнире был более 11 лет назад – в поединке с «Шахтёром» в 2013 году.

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Все комментарии
wn2tqhph78gj
wn2tqhph78gj
сегодня в 08:45
Тут не до рекордов, просто сам по себе гол важный.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:18
Есть ещё порох в пороховнице.)
sv_1969
sv_1969 ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 08:18
Было бы символично, если бы он и Ройс подняли Ушастого!
gaz9g933szjk
gaz9g933szjk
сегодня в 07:16
Стало известно, что Хуммельс сказал Мбаппе после финального свистка
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:13
Матс по-видимому решил сыграть лебединую песню в Боруссии
Ждём победу в ЛЧ
shlomo
shlomo
сегодня в 07:12
Нужно еще было бы добавить что это был очень важный гол.
112910415
112910415
сегодня в 07:02
герой !
не часто, но как полезно !
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 06:54
Помню На ЧМ 2014. Хуммельс так же выбросил Французов( с 1/4 кажется )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:39
Ай да Хуммельс , ай да молодец !)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:19
Герой полуфиналов. И в первом матче был хорош..и в Париже забил важный гол
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:22
Да ещё какой важный мяч забил...
aas6r4b8j3vm
aas6r4b8j3vm
сегодня в 05:15
Старый шмель борозды не испортил. Красава Матс!
nxwcx2c2dkw6
nxwcx2c2dkw6
сегодня в 03:28
Немцы не так часто играют на такой стадии,разве что иногда Бавария
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