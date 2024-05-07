В «Ростове» сообщили об уходе Песьякова после окончания сезона

Спортивный директор «Ростова» прокомментировал решение вратаря не продлевать контракт с клубом.

Не буду говорить, что это неожиданное решение. Он взрослый парень. Сергей в составе «Ростова» провёл много игр и принёс пользу команде. Это его решение. Усиление летом? Мы изучаем и смотрим, какие есть возможности по усилению вратарской позиции и не только. Есть ещё несколько позиций. Задача усиливать команду стоит всегда.