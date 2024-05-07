Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Ростове» сообщили об уходе Песьякова после окончания сезона

вчера, 20:14

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал решение вратаря Сергея Песьякова не продлевать контракт с клубом.

Не буду говорить, что это неожиданное решение. Он взрослый парень. Сергей в составе «Ростова» провёл много игр и принёс пользу команде. Это его решение. Усиление летом? Мы изучаем и смотрим, какие есть возможности по усилению вратарской позиции и не только. Есть ещё несколько позиций. Задача усиливать команду стоит всегда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Лестер» хочет сохранить Ндиди
Сегодня, 15:58
Зиеш не вернётся в «Челси»
Сегодня, 13:07
СлухиИхеаначо покинет «Лестер» этим летом
Сегодня, 13:00
Браво покинет «Бетис»
Сегодня, 11:36
Пепе покинет «Трабзонспор»
Сегодня, 11:20
Божин: «Вопрос с контрактом отложили до конца сезона»
Сегодня, 10:49
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:28
"...сколько он провёл матчей за чемпионский Спартак сезона 2016/2017? Ноль..."

В том сезоне Песьяков за Спартак отыграл в кубке с Хабаровском 90мин 21.09.16г и в рпл с тульским Арсеналом 90мин 21.05.17г. Получается, 2 матча, что уже не "ноль".
112910415
112910415
сегодня в 05:57
в Крылья уходит
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:41
Наверное найдёт че нить
lotsman
lotsman
вчера в 22:36
И куда он решил податься?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:31
Твоё время в Ростове подошло к концу . Удачи тебе в любом случае.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:47
...по чесноку,прочитал заметку, интересно стало кем и как жил-был
человек, черным по белому - чемпион 2016/17, всё, в подробности
не в давался,каюсь...!
4ryhtpswj95a
4ryhtpswj95a
вчера в 21:46
Вероятно его ошибки в игре дали такой результат
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 21:38
Пися, как же так?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:34
И сколько он провёл матчей за чемпионский Спартак сезона 2016/2017 ???
Ноль...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:32
Стал частенько привозить косяки, которые трудновато отыгрывать.... Но ещё поиграет, вратарь приличный...
adekvat
adekvat
вчера в 21:28
Не удивлюсь если в Зените окажется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:20
Пора!
Стал допускать непростительные ошибки.
Интерес
Интерес
вчера в 21:13
Быстро расправились.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:06, ред.
К сожалению, в Ростове сейчас одна из слабых позиций, это Вратарь, Серёге удачи, его время подошло к концу в этом клубе, у Медведева схожая ситуация
2bzue5k69dcn
2bzue5k69dcn
вчера в 20:26
И тут поняли что дырявый вратарь.
shur
shur
вчера в 20:23
...как никак чемпион России, рэспект Сергею...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:21
как о быстро все происходит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 