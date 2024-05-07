В «Ростове» сообщили об уходе Песьякова после окончания сезона

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал решение вратаря Сергея Песьякова не продлевать контракт с клубом.
Не буду говорить, что это неожиданное решение. Он взрослый парень. Сергей в составе «Ростова» провёл много игр и принёс пользу команде. Это его решение. Усиление летом? Мы изучаем и смотрим, какие есть возможности по усилению вратарской позиции и не только. Есть ещё несколько позиций. Задача усиливать команду стоит всегда.
В том сезоне Песьяков за Спартак отыграл в кубке с Хабаровском 90мин 21.09.16г и в рпл с тульским Арсеналом 90мин 21.05.17г. Получается, 2 матча, что уже не "ноль".
В том сезоне Песьяков за Спартак отыграл в кубке с Хабаровском 90мин 21.09.16г и в рпл с тульским Арсеналом 90мин 21.05.17г. Получается, 2 матча, что уже не "ноль".
человек, черным по белому - чемпион 2016/17, всё, в подробности
не в давался,каюсь...!
человек, черным по белому - чемпион 2016/17, всё, в подробности
не в давался,каюсь...!
Ноль...
Ноль...
Стал допускать непростительные ошибки.
Стал допускать непростительные ошибки.