Александр Кержаков проходит стажировку в Испании

Российский специалист проходит стажировку в «Севилье».

Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком ещё со времён, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили.