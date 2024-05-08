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Александр Кержаков проходит стажировку в Испании

вчера, 10:39

Российский специалист Александр Кержаков проходит стажировку в «Севилье».

Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком ещё со времён, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили.

Напомним, с ноября 2023 года Кержаков находится без работы, так как покинул «Спартак» из Суботицы.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:29
Стажировка в своем бывшем клубе это прекрасно, а Севилья рассматривает кандидатов на должность ГТ, скорее всего на новый сезон. Это хороший шанс для Кержакова, тем более его там многие уже давно знают
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:19
Может найдёт себе достойную работу !
jyfgg47v79zz
jyfgg47v79zz
вчера в 10:46
В приличный клуб его всё же пока не возьмут. Учиться, учиться и еще раз учиться.
Гость
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