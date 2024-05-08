«Брюгге» – «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги конференций (08.05.2024)

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вчера, 10:56

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Фиорентины», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Первый поединок был очень сложным для обеих команд и итальянский клуб смог получить преимущество в один мяч. Теперь «Брюгге» придется идти вперед и пытаться отыгрываться, ведь на кону финал. Команда уже забивала во Флоренции, поэтому психологически готова исправлять ситуацию при поддержке собственных болельщиков. Два последних матча «Брюгге» завершились поражением от «Фиорентины» (2:3) и выездной победой в чемпионате над «Антверпеном» (2:1).

«Фиорентина» только на последних минутах смогла вырвать победу на своем поле, но уже понимает, что игра в Бельгии будет еще тяжелее. Клуб из Флоренции имеет шансы во второй раз подряд выйти в финал Лиги конференций и теперь уже забрать кубок, что не удалось сделать в прошлом году. В двух последних матчах Серии А «Фиорентина» проиграла «Вероне» (1:2) и разгромом «Сассуоло» (5:1).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл восемь из десяти домашних встреч во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Команда из Флоренции выиграла только две встречи из десяти

Прогноз

«Фиорентине» сложно выигрывать на выезде сейчас, но команде будет достаточно просто не проиграть. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.