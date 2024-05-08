«Брюгге» – «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги конференций (08.05.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Фиорентины», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
Первый поединок был очень сложным для обеих команд и итальянский клуб смог получить преимущество в один мяч. Теперь «Брюгге» придется идти вперед и пытаться отыгрываться, ведь на кону финал. Команда уже забивала во Флоренции, поэтому психологически готова исправлять ситуацию при поддержке собственных болельщиков. Два последних матча «Брюгге» завершились поражением от «Фиорентины» (2:3) и выездной победой в чемпионате над «Антверпеном» (2:1).
«Фиорентина» только на последних минутах смогла вырвать победу на своем поле, но уже понимает, что игра в Бельгии будет еще тяжелее. Клуб из Флоренции имеет шансы во второй раз подряд выйти в финал Лиги конференций и теперь уже забрать кубок, что не удалось сделать в прошлом году. В двух последних матчах Серии А «Фиорентина» проиграла «Вероне» (1:2) и разгромом «Сассуоло» (5:1).
Информация для ставок
- «Брюгге» выиграл восемь из десяти домашних встреч во всех турнирах
- «Фиорентина» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команда из Флоренции выиграла только две встречи из десяти
Прогноз
«Фиорентине» сложно выигрывать на выезде сейчас, но команде будет достаточно просто не проиграть. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.