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«Боруссия» интересуется лучшим бомбардиром «Штутгарта»

вчера, 21:21

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Сехру Гирасси.

По информации источника, генеральный директор «швабов» Александр Верле недавно выразил оптимизм относительно того, что игрока удастся убедить остаться после окончания сезона, несмотря на пункт об отступных в размере около 20 млн евро.

Отмечается, что дортмундцы хотели бы в предстоящее трансферное окно усилить позицию форварда, так как под вопросом будущее в клубе Юссуфы Мукоко и Себастьена Аллера. У Гирасси есть несколько предложений, но вариант с «чёрно-жёлтыми» для него представляет интерес.

Сехру является лучшим бомбардиром «Штутгарта» в этом сезоне, на его счету 25 голов в Бундеслиге.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:56, ред.
Да, Гирасси знатно попылил, но это был сезон оверперфоманса и не уверен, что он сможет показать такой результат на длинной дистанции. Не удивлюсь, если в следующем сезоне откатится к своим привычным показателям 10-12 голов. Во вторых, игрок уже довольно зрелый и не будет прогрессировать.

И в третьих, будет немного обидно за Штутгарт, которому в следующем сезоне играть в ЛЧ. Без Гирасси им будет нечего показать и скорее всего ждет бесславный вылет.
Mediapunto
Mediapunto
сегодня в 09:48
Милан проснись, надо забрать этого парня за смешные деньги.
112910415
112910415
сегодня в 09:19
неизбежное разукомплектование крепкой, успешной команды ...
xqh62x8j9bjk
xqh62x8j9bjk
сегодня в 04:43
Игроки Штутгарта сейчас нарасхват и относительно недорого.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:44
Не хотелось бы, чтобы лигочемпеонскую пятерку расскупили, интересно будет посмотреть на них в следующем сезоне…
5ecudgtmfnh9
5ecudgtmfnh9
вчера в 22:00
Теперь Штутгарт потихоньку раскупят, только команда разыгралась
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:34
А на transfermarkt стоимость показана 40 млн € ...
shur
shur
вчера в 21:33, ред.
...что то здесь тихо, где болельщики Дортмунда...!?
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