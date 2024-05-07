«Боруссия» интересуется лучшим бомбардиром «Штутгарта»

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вчера, 21:21

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» .

По информации источника, генеральный директор «швабов» Александр Верле недавно выразил оптимизм относительно того, что игрока удастся убедить остаться после окончания сезона, несмотря на пункт об отступных в размере около 20 млн евро.

Отмечается, что дортмундцы хотели бы в предстоящее трансферное окно усилить позицию форварда, так как под вопросом будущее в клубе Юссуфы Мукоко и Себастьена Аллера. У Гирасси есть несколько предложений, но вариант с «чёрно-жёлтыми» для него представляет интерес.

Сехру является лучшим бомбардиром «Штутгарта» в этом сезоне, на его счету 25 голов в Бундеслиге.