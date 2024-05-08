«Барселона» выставила Рафинью на трансфер

Нападающий Рафинья может уйти из «Барселоны».
Каталонский клуб выставил бразильца на трансфер. Команды из Саудовской Аравии готовы предложить за переход футболиста 80 млн евро.
Нападающий Рафинья может уйти из «Барселоны».
Каталонский клуб выставил бразильца на трансфер. Команды из Саудовской Аравии готовы предложить за переход футболиста 80 млн евро.
Хочется, чтобы клуб уже наказали санкциями, Барса провалилась в подвал и на этом все закончилось.
Хочется, чтобы клуб уже наказали санкциями, Барса провалилась в подвал и на этом все закончилось.