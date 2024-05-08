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«Барселона» выставила Рафинью на трансфер

вчера, 10:18

Нападающий Рафинья может уйти из «Барселоны».

Каталонский клуб выставил бразильца на трансфер. Команды из Саудовской Аравии готовы предложить за переход футболиста 80 млн евро.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:53
Как же задолбала Барселона со своей попыткой вывернуться наизнанку. Бесконечные трансферы ради трансферов. Хорошо, продадите Рафинью и кого найдете на замену?

Хочется, чтобы клуб уже наказали санкциями, Барса провалилась в подвал и на этом все закончилось.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:21
Отдавайте тогда его саудитам
Гость
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