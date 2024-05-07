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Наказание главного тренера «Енисея» Тихонова смягчили

вчера, 19:57

Дисквалификация главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова сокращена. Теперь она составит один реальный матч, а ещё четыре — условно.

Напомним, ранее КДК РФС отстранил специалиста на пять матчей Первой лиги (два из них условно) за высказывания об арбитре встречи 28-го тура со «СКА-Хабаровском» (0:3) Вере Опейкиной. Рулевой красноярцев выразил недовольство тем, что на игру была назначена женщина.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 10:51
Не нужно было вообще наказывать.Тихонов не привык,к женщинам-арбитрам.А Махачкалу не надо было трогать.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
вот и хорошо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:53
руководству клуба Енисей спасибо за то,что не сдались и одержали моральную победу в апелляционной инстанции! частичная сатисфакция получена, но осадок все равно остался…нечего женщинам в мужском футболе!!!
Capral
Capral
вчера в 22:01
Админ не любит иностранные слова на Соккере.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:57
.....я имел ввиду, ты силён брат в познаниях!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:56
В 1973г., в передаче Кинопанорама, ведущий Капранов объявил, что Смоктуновский- признан англичанами- лучшим Гамлетом мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А какой он неповторимый в драме "Дамский портной"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
....зер гуд! Смотрим!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:52
Gleichfalls!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но с этими словами надо поосторожнее- админ может наказать.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
..du bist ein starker Bruder!!! Снимаю шляпу!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:46
Гениальный Смоктуновский- Лучший Гамлет, всех времен и народов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну и конечно, постановка Козинцева бесподобная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В народе, этот фильм называли первым советским фильмом ужасов, Вий- вторым...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:29
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:22
...и креативно подключился, а за иронию, наше вам с кисточкой, хорошего футбола в Парижике...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:08
Я не против немецкого финала...если таковое чудо всё же случится...но хотелось бы увидеть Мбаппе в финале....против команды в которой он проведёт следующие несколько лет...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
И с кем же- в финале? Впрочем, я догадываюсь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
Эти 4 штуки условных - считай что их нет. Все думают только о легенде, а кто понял девушку-судью? Да и отступаться от своих решений как-то не айс.
ИМХО, может ,и неправ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:00
Завтра поглядим. Состояние конечно тревожное, учитывая безнадежную игру Баварии, но шансы есть, а надежда на общую победу остаётся всегда...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:59
Ну коль ветка про Тихонова...тогда тоже подключусь....

Думаю ПСЖ должны пройти в финал...мне бы этого хотелось....
Немцы как обычно работают в футбол...французы же в него играют....я за импровизацию...креатив...игру и кураж...против прагматичности и расчётливости.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:42
...не загадывая, без обид, хочется мне чтобы какая то команда, в финале, объяснила одному французкому юноше, как отказывать
в услугах этому именитому клубу, сколько сил и средств потрачено
на не нужные отговорки...! Но завтрашняя игра, как и предыдущая с Сити - равносильны Финалу Лиги Чемпионов...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:35
ПСЖ играет в очень красивый, солидный, элитный футбол, но, несколько по пижонски. Дортмунд играет просто, но очень грамотно во всех линиях, организовано, агрессивно. Но Боруссия, больше команда своего поля, а в гостях они не очень уверенно смотрятся. Зато, организация игры у них на высоком уровне. Не припомню, у них провалов в центре поля, в своей штрафной. Но конечно- французы выше классом.
vcve655nhsqy
vcve655nhsqy
вчера в 20:27
Тут Тихонов явно погорячился.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
...давно фиерии от Мбаппе не было, все кто делал погоду в Париже, сошли с корабля, а вдруг покатит, то несомненно ПСЖ! Но умело, на
контратаках ,с легким автобусом(нет на немцев это не похоже),тогда
если Дортмунд будет играть как дома, может и пройти...!Как всегда,
за интересную схватку, а одиннацатиметровые это апофеоз!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:11
Я буду за Дортмунд. Но в прогнозе поставил- три разных результата. Склоняюсь к победе ПСЖ, но надеюсь на послематчевые пенальти...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
...итак, кто сегодня,старина...?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:07
Полностью СОЛИДАРЕН, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06
...и спасибо тем кто нас поддержал, нашу версию о порядочности
прославленного спартаковского игрока,тренера,мужчину,человека!!!
Capral
Capral
вчера в 20:02
Обвинили честнейшего человека в сексизме, еще и впаяли наказание не по делу. Ну хорошо хоть пересмотрели частично.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:58
Как я и говорил, что будет смягчение наказания.
Гость
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