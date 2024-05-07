Наказание главного тренера «Енисея» Тихонова смягчили

Дисквалификация главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова сокращена. Теперь она составит один реальный матч, а ещё четыре — условно.
Напомним, ранее КДК РФС отстранил специалиста на пять матчей Первой лиги (два из них условно) за высказывания об арбитре встречи 28-го тура со «СКА-Хабаровском» (0:3) Вере Опейкиной. Рулевой красноярцев выразил недовольство тем, что на игру была назначена женщина.
контратаках ,с легким автобусом(нет на немцев это не похоже),тогда
если Дортмунд будет играть как дома, может и пройти...!Как всегда,
за интересную схватку, а одиннацатиметровые это апофеоз!
контратаках ,с легким автобусом(нет на немцев это не похоже),тогда
если Дортмунд будет играть как дома, может и пройти...!Как всегда,
за интересную схватку, а одиннацатиметровые это апофеоз!